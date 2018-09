Další rána pro českého soupeře? Maďary trápí zranění, do boje může jít i mladík z páté stovky

Měl to být naprosto vyrovnaný souboj. Barážový daviscupový duel maďarských a českých tenistů o lepší nasazení do závěrečného boje o účast ve Světové skupině v příštím roce se však už dopředu mění aspoň teoreticky v jednoznačnou záležitost. Domácímu týmu totiž po neúčasti jasné jedničky Mártona Fucsovicse reálně hrozí, že přijde i o dvojku Attilu Balázse.

"Rozhodně nesmíme při pohledu na žebříček protihráče podcenit. Nehrají úplně špatně, musíme se mít na pozoru. Jejich výhodou je domácí prostředí. Slyšel jsem, že bývá docela hlučné, ale věřím, že to známe a zvládneme to," říkal před pár dny nehrající kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil.

A to ještě nevěděl, že Maďarům bude pravděpodobně chybět i 183. světa Attila Balázs, který měl při absenci Fucsovicse plnit roli týmové jedničky. Podle informací serveru tenisovysvet.cz však ani ten do zápasu proti Veselému a spol. nezasáhne.

Lukáš Rosol během rozhodující dvouhry baráže Davis Cupu v Nizozemsku.

Devětadvacetiletého tenistu trápí zdravotní problémy, na kurtech se neobjevil od konce července. Naposledy se paradoxně představil 30. července v České republice, kdy hrál challenger v Liberci a jeho posledním přemožitelem byl v prvním kole Václav Šafránek (6:4, 6:2).

„Ve dvouhře by neměl hrát. Bude to pro nás náročný test," potvrdil pravděpodobnou Balázsovu neúčast kapitán maďarského týmu Gábor Köves.

Český tým v plné síle

Jaroslav Navrátil naopak může počítat se všemi hráči. V nominaci je Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Adam Pavlásek i Roman Jebavý. "Kluci jsou úplně v pohodě. Makají a to je nejdůležitější. V pořádku je i Jirka Veselý, hraje gamy, ale nechci to zakřiknout," říká český kapitán.

Do pátečních dvouher tak s největší pravděpodobností za domácí nastoupí jako jednička Mate Valkusz - 271. hráč světa a teprve osmnáctiletý mladík Zsombor Piros, kterému patří 419. příčka.

Jiří Veselý rozehrál úvodní dvouhru baráže v Haagu.

Pokud by maďarský tým musel do dvouher nastoupit i bez Balázse, domácí kapitán si příliš iluzí o výsledku utkání nedělá. „Uvidíme, co vaše reprezentace dovolí. Když budou čeští tenisté příliš dobří, co zmůžeme? Ale budeme se rvát," uvedl pro tenisovysvet.cz.

Utkání mezi Maďarskem a Českou republikou začíná v pátek a hraje se tradičním systémem ve třech dnech na tři vítězné sety.

Zápasy můžete sledovat na Sport.cz v on-line přenosech.