Pohodový Davis Cup? Veselého čeká maďarský mladík, který umí potrápit i velká jména

Na první pohled to nemohlo dopadnout lépe. Barážovému soupeři českého týmu Maďarsku chybí kromě v životní formě hrajícího Martona Fuscovicse i zraněná dvojka Attila Balász. Do boje tak musí vyrazit daviscupovými boji prakticky zcela neostřílený osmnáctiletý mladík Zsombor Piros. Že by však 419. hráč světa měl být pro českou jedničku snadným soustem?