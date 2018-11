Tenisová revoluce! Od sezony 2020 vzniknou dva žebříčky. V čem bude rozdíl?

Daviscupová inovace? Fanoušci se mohou už do nové sezony těšit i na další velké změny. Ta největší se bude týkat tenisových žebříčků, respektive hned dvou. Od roku 2020 totiž vznikne kromě toho stávajícího i jeden zcela nový. A to jak u mužů, tak u žen. Cílem je zvýšit šance na prosazení se mezi elitou pro tenisty z nižších pater světového žebříčku. Zároveň by mělo dojít k zásadnímu vylepšení podmínek a zvýšení finančních zisků pro hráče na challengerovém okruhu.

Téměř dva tisíce tenistů s alespoň jedním bodem se nachází v současném žebříčku ATP. Jen zhruba sto z nich se může pyšnit tím, že se na velmi slušné úrovni uživí. Hráči "druhého sledu" bojují víceméně s většími či menšími finančními problémy.

Asociace profesionálních tenistů však hodlá současný stav, který panuje především na challengerových turnajích, změnit. Pomoci by jim k tomu měla právě myšlenka zavedení dvou žebříčků.

Zdeněk Kolář patří k největším nadějím českého tenisu

První z nich by měl zahrnovat nejlepších zhruba 750 hráčů. Body do něj budou tenisté získávat jako doposud z turnajů ATP Tour, challengerů či finálových kol turnajů série Futures.

Vedle výše uvedeného žebříčku vznikne i druhý, tzv. "ITF World Ranking". Do něj se budou započítávat body, které tenisté získají z turnajů Futures s dotací 15 000 dolarů. Tyto klání se však budou nově jmenovat "Transition Tour". Změnou projdou i počty bodů získaných z těchto podniků. Do této doby získal vítěz 35 bodů do žebříčku, od roku 2020 to bude pouhých 5.

Klíčové změny na challengerech

Klíčové novinky čekají i challengerové turnaje. Místo dosavadních 32 hráčů se hlavní soutěže zúčastní 48 tenistů, na druhou stranu dojde k zásadní redukci počtu účastníků v kvalifikacích na tyto podniky.

V ní budou hrát pouze čtyři tenisté, odehrají se tedy jen dva zápasy. Jejich vítězové pak postoupí do hlavní části pavouka. Tři ze čtyř účastníků pak budou hráči z žebříčku "ITF World Ranking".

Dalibor Svrčina patří k velkým nadějím českého tenisu

Profimedia.cz

V čem tedy bude spočívat hlavní výhoda dvou žebříčků? Z 48 tenistů hrajících challengerový turnaj, by mělo mít zastoupení 37 hráčů ze stávajícího žebříčku ATP.

Tento počet doplní čtyři borci právě na základě pořadí z nově vzniklého žebříčku "ITF World Ranking", o dalších pěti účastnících rozhodnou pořadatelé přidělením divokých karet, zbývající dvě místa obsadí vítězové kvalifikace.

Nový žebříček by tak měl umožnit start na challengerech i hráčům z nižších pater, což nebylo do této doby až na výjimky možné.

"Určitě je to pro mě pozitivní. Prakticky nikde se do hlavní soutěže nedostanu a tyto změny by mi mohly pomoci," říkal pro Tenis Arenu dvaadvacetiletý český talent Filip Rikl.

Ubytování zdarma i lepší péče

Na změny si budou muset zvykat i pořadatelé těchto podniků. Hráčům budou muset zajistit ubytování zdarma, k dispozici bude i lepší zdravotnická péče, včetně fyzioterapeutů. Výrazně zvýšit by se mělo i prize money.

Lukáš Rosol během rozhodující dvouhry baráže Davis Cupu v Nizozemsku.

© Česká sportovní / Pavel Lebeda

Challengerové podniky by se nově měly dělit do pěti kategorií - ATP Challenger 70, 80, 95, 110 a 125. Od toho se bude stejně jako na turnajích ATP odvíjet finanční odměna a bodový přísun.

"Určitě to vítám. Po většině turnajů, které objíždím, totiž končím v mínusu. Na Futurech musíte být alespoň ve finále, abyste měl šanci být lehce v plusu," dodává Rikl.

Body do dvou žebříčků se budou počítat až do sezony 2020, na nový formát challengerových turnajů se mohou fanoušci těšit již od nadcházejícího roku.