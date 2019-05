Berdych už je v tréninkovém procesu, stihne ale French Open?

Ahoj Lidi, jsem rad ze muzu byt opet v procesu v gymu. Bohuzel turnaj v Lyonu musim vynechat, musim byt trpelivy a delat ty spravna rozhodnuti!

Hey Fans, i am happy to be back in process in the gym but I have to skip Lyon tournament. I have to be careful with planing and decision pic.twitter.com/GGQQAzORwr