Kanadským sportovcem roku je Shapovalov, těsně porazil Crosbyho

Kanadským sportovcem roku byl zvolen osmnáctiletý tenista Denis Shapovalov, který těsně porazil hokejovou hvězdu Sidneyho Crosbyho. V anketě sportovních novinářů dostal Shapovalov 20 z 64 hlasů, o jeden více než Crosby. Navázal na jiného tenistu Milose Raonice, vítěze z let 2013 a 2014.

"Jsem skutečně ohromen. Zisk takového ocenění je pro mě obrovská pocta. V Kanadě máme tolik skvělých sportovců, kteří by si ocenění zasloužili... Je to pro mě obrovská motivace dál na sobě pracovat," řekl Shapovalov, jenž během roku poskočil z třetí stovky světového žebříčku až do první padesátky.