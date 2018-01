Vidím tak čtyři favoritky, se mnou pět. S výkonem v prvním kole ale nebyla česká jednička spokojená

Když se Karolíny Plíškové novináři po vítězném utkání zeptali, jak by se ohodnotila, řekla, že by to byly tak čtyři body z deseti. „Bylo to občas dobrý, občas špatný. Nechala jsem ji snížit ze 4:1 na 4:3 a ve druhém setu z 5:2 na 5:4. Servis mi moc nefungoval. Pohybovalo se to ve vlnách, ale budu se snažit vidět jenom ty dobré chvíle,“ uvedla v rozhovoru pro web Tenisový svět česká jednička.

„Jsem šťastná, že jsem prošla do dalšího kola, protože to nebylo vůbec snadné. Každé kolo je těžké, to první je ale vždy nejtěžší. Doufejme, že se v dalším zápase budu cítit lépe,“ dodala na webu WTA s tím, že by ráda vylepšila loňské čtvrtfinále. „Loni jsme se zde poprvé v kariéře probojovala mezi osm nejlepších. Letos bych ráda udělala další krok,“ přiznala světová šestka.

.@KaPliskova is through to the 2nd Round of the #AusOpen with a 6-3, 6-4 win over Cepede Royg!



---> https://t.co/Dn8UG9NJIf pic.twitter.com/h9oapZWScP — WTA (@WTA) 16. ledna 2018

Pomoci by ji k tomu mohly i velké kurty, na kterých ráda hraje a kde se představila i v prvním kole. „Můj tenis je lepší, snažím se víc, jsem koncentrovanější,“ vysvětlovala. Už před turnajem se Karolína Plíšková rozhodla, že podpoří dobrou věc. Za každé eso dá ze svého nadačního fondu sto dolarů na pomoc onkologicky nemocným dětem. Během úvodního kola jich dala sedm, tudíž přispěje sedmi sty dolary.

Okruh tenistek, které by letos mohly Australian Open vyhrát, je široký a myslí si to i Plíšková. „Vidím minimálně čtyři. Budu teda počítat i sebe, takže pět,“ prohlásila s úsměvem. „Pár hráček ještě grandslam nemá, tam je otázka, jak zvládnou těžké zápasy. Není tady ale nikdo, kdo by vyloženě dominoval. Na druhé straně zvedá se i Kerberová, která tady už vyhrála. Šarapovová může být také nepříjemná. Nebo samozřejmě Muguruzaová, to je taky velká hráčka. Je tu dost šancí pro všechny,“ uzavřela tenisová hvězda.