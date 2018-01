Lotyška Ostapenková překvapivě končí už ve 3. kole. Dohrála také ukrajinská kometa

Ostapenková vyletěla jako kometa v loňské sezóně, kdy překvapivě vyhrála French Open. V Melbourne útočila na svůj nejlepší výsledek v kariéře, nicméně po prohře s Kontaveitovou ho pouze vyrovnala.

V prvním setu platilo, že ten kdo je na returnu, vítězí. Jen jednou si dokázala Kontaveitová pohlídat servis, což rozhodlo. Nicméně ve druhé sadě se Ostapenková na podání výrazně zlepšila, prohrála si ho jen jednou, a navíc to soupeřčino prolomila hned čtyřikrát. O vítězce tak rozhodoval až set třetí. V němž hrála klíčovou roli sedmá hra. Lotyška dokázal odvrátit čtyři brejkboly, pátý však už nikoliv a Estonka se dostala do vedení 4:3.

To následně potrvrdila a v závěrečném gamu opět prolomila Ostapenkové servis. Kontaveitová poprvé v kariéře postoupila v Melbourne mezi nejlepších šestnáct.

V dalším kole narazí na Carlu Suarézovou Navarrovou ze Španělska.

V souboji Ukrajinek dominovala Svitolinová

Svitolinová byla po zápase plná emocí. "Je to pro mě velmi výjimečné. Vždycky jsem strašně ráda jezdila do Austrálie, ale nikdy jsem se nedostala přes třetí kolo. Bylo to smutné, protože jsem hrála s Ukrajinkou, a vždycky je těžké hrát s někým z vaší země. Ale jsem šťastná, že v tomhle turnaji stále žiju," řekla. Na všech ostatních grandslamech se už do osmifinále podívala. Jejím maximem na největších turnajích jsou dvě čtvrtfinále Roland Garros.

Ačkoliv Kosťukovou porazila za necelou hodinu, měla pro patnáctiletou krajanku jen slova chvály. "Je to velká bojovnice, bojovala až do konce. Má skvělou budoucnost a ještě o ní hodně uslyšíme," řekla Svitolinová.

Do role spolufavoritky ji postavilo také vítězství na turnaji v Brisbane. V její čtvrtině pavouka už navíc nezbyla jiná nasazená hráčka, takže by měla mít umetenou cestičku až do semifinále. "Je těžké být nasazená, protože všichni proti vám hrají uvolněně a musíte být připravena na těžké zápasy od začátku turnaje," uvedla Svitolinová, jež patří mezi pětici tenistek, které mají šanci dostat se po Australian Open na post světové jedničky.

Další osmifinalistkou je Petra Martičová. Chorvatka v utkání 3. kola singlu udolala po bitvě kvalifikantku Luksiku Kumkhumovou 6:3, 3:6 a 7:5. Thajka se o kolo dříve postarala o překvapení poté, co poslala domů favorizovanou Švýcarku Belindu Bencicovou.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 55 miliónů australských dolarů): Muži - dvouhra, 3. kolo: Nadal (1-Šp.) - Džumhur (Bos.) 6:1, 6:3, 6:1, Dimitrov (3-Bul.) - Rubljov (30-Rus.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, Čilič (6-Chorv.) - Harrison (USA) 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4), Kyrgios (17-Austr.) - Tsonga (15-Fr.) 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Carreňo (10-Šp.) - Müller (23-Luc.) 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5, Schwartzman (24-Arg.) - Dolgopolov (Ukr.) 6:7 (1:7), 6:2, 6:3, 6:3. Edmund (Brit.) - Basilašvili (Gruz.) 7:6 (7:0), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5. Seppi (It.) - Karlovič (Chorv.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 9:7. Ženy - dvouhra, 3. kolo: Svitolinová (4-Ukr.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:2 Kontaveitová (32-Est.) - Ostapenková (7-Lot.) 6:3, 1:6, 6:3. Rybáriková (19-SR) - K. Bondarenková (Ukr.) 7:5, 3:6, 6:1. Mertensová (Belg.) - Cornetová (Fr.) 7:5, 6:4 Martičová (Chorv.) - Kumkhumová (Thaj.) 6:3, 3:6, 7:5. Suárezová (Šp.) - Kanepiová (Est.) 3:6, 6:1, 6:3. Výsledky českých zástupců v Melbourne najdete zde.