Francouzi, Chorvatsko a Španělsko jsou dalšími semifinalisty Davis Cupu

Francouzští tenisté, kteří obhajují loňské vítězství v Davis Cupu, postoupili po výhře v Itálii do semifinále. V něm v září doma přivítají Španělsko, které doma v býčí aréně ve Valencii i s pomocí světové jedničky Rafaela Nadala udolalo Německo 3:2. Rozhodující bod získal David Ferrer po pětisetové výhře nad Philippem Kohlschreiberem.

Třetí bod Francouzů na antuce v Janově získal Lucas Pouille. V nedělní úvodní dvouhře v souboji týmových jedniček porazil 2:6, 6:1, 7:6 a 6:3 Fabia Fogniniho a poslal hosty do nedostižného vedení 3:1.

Ve Valencii nejprve srovnal stav zápasu Španělsko - Německo na 2:2 světová jednička Rafael Nadal. Šestnáctinásobný grandslamový šampión nedal na antuce šanci Alexandru Zverevovi a mladého Němce zdolal 6:1, 6:4, 6:4. V rozhodujícím duelu zdolal David Ferrer po takřka pětihodinové pětisetové bitvě Philippa Kohlschreibera.

"Je to neuvěřitelný den, ani nevím, jak jsem to dokázal," řekl šestatřicetiletý Ferrer. Španělsko díky tomu vyhrálo 27. domácí zápas v Davisově poháru v řadě, delší sérii v týmové soutěži drží jen Itálie s 29 vítězstvími v roli hostitele z let 1949 až 1964.

Ve Varaždínu rozhodl za stavu 2:1 o vítězství domácího Chorvatska nad Kazachstánem favorizovaný Marin Čilič, jenž deklasoval 6:1, 6:1, 6:1 Michaila Kukuškina a získal třetí bod. Chorvaté v semifinále přivítají USA, které si v Nashvillu zajistily výhru nad Belgií už po čtyřhře.