Kluci dobře vědí, že nejsem žádný divočák, říká kapitán českých tenistů a vyhlíží los

Je podle vás v současném týmu výraznější potenciál?

Určitě ano. Roman Jebavý s námi byl loni v Nizozemsku, teď nově přišel Venca Šafránek, tým je mladý. Je to jiné, než když se všechno soustředilo okolo Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Do zářijové baráže máme půlrok a když kluci budou podávat podobné výkony, složení by se nemělo měnit.

Mohou se podle vás Pavlásek nebo Šafránek výrazně posunout ve světovém žebříčku?

Adam už byl ve stovce, teď dva roky padal, měnil trenéry, rakety... Má ale rád týmové soutěže, což je podstatné. Když je vedený a všechno funguje, tak dělá, co by měl. Když se u něho sedí, je schopný to plnit. Jeho výkon je pak úplně jiný než na turnajích. Kdyby hrál takto i na nich, byl by výš. Venca se v posledním roce strašně posunul. Je pracovitý.

Taky se vám ale mladíci určitě lépe koučují, že?

Já většinu z nich znám z Prostějova, trénoval jsem je. Vím, co potřebují, jak hrají, co jim říct nebo neříct. Kluci taky dobře znají mě, vědí, že nejsem žádný divočák. Vycházíme dobře.

Ale takový Berdych v jejich věku byl výkonnostně někde úplně jinde...

Někdo dospívá později. Tomáš vystřelil v osmnácti, devatenácti. V dnešní době je složité dosáhnout na mety, jaké zvládli Tomáš a Radek. Ale tihle kluci, kdyby byl příjemný středeční los, by se mohli vrátit do Světové skupiny, kam si myslím, že patříme.

Koho byste si přál jako soupeře pro zářijovou baráž?

Indii doma. Na antuce je to příjemný soupeř. Uzbeci doma jsou velice hratelní. Na druhou stranu bychom určitě nechtěli do Jižní Ameriky, tam nevíte, jak to bude vypadat. Rakousko s Thiemem by také bylo velice složité.