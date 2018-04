Němky si moc nevěřily, viděla Plíšková, když 15 esy roznesla neoblíbenou soupeřku

Cítíte velkou radost po takovém představení?

Nedávám radost moc najevo, ale ráda jsem, protože ona je pro mě nepříjemná a s takovými hráčkami mám vždycky problém. Byl to první zápas na antuce, moc věcí jsem asi lépe udělat nemohla, ale kdybych chtěla něco najít, tak já vždycky najdu něco špatného. Začátek byl nervózní, ale servis mě držel celý zápas, celkově spokojenost.

Byl to pro vás jeden z těch top zápasů letošní sezony?

Asi jeden z nejlepších. Hlavně tím servisem, kterému dávám v mé hře velkou váhu, tak nebylo tolik utkání, kdy by mi tak pomohl.

Patnáct es na antuce, to je docela síla...

Je znát, když to tam padá, nebo když mám úspěšnost pod 50 procent. Když mám nad padesát procent, tak spoustu zápasů vyhraju. Patnáct es? Slušný, ale on se ten povrch nechová moc jako antuka. S ní toho zase tolik společného nemá.

Pomohl vám před cestou do Německa delší přípravný blok?

To je ten základ, kterých bych měla mít a psychiku to zvedne, když vím, že mám natrénováno. Cítila jsem se dobře i fyzicky.

Na kurt jste šla za stavu 1:0, je to pro vás psychická vzpruha, když víte, že všechno nestojí a nepadá jen s vašimi výkony?

Je to sice týmová soutěž, ale snažím se to brát jako singlový zápas, jsem tam pořád sama, i když mám k ruce kapitána a tým je za mnou, ale snažím se to brát normálně jako turnajový zápas. Nekoukám sice, kdo v týmu je nebo není, ale je dobré mít tam někoho, že to pak nevisí jen na jednom hráči.

Ve Fed Cupu máte výbornou bilanci, cítila jste se díky tomu silnější?

Je to možná trochu vidět, že Němky tomu moc nevěřily, že by mohly vyhrát. Görgesová ta vůbec, ale z Kerberové jsem měla ten pocit taky ve druhém setu. Každý ve Fed Cupu hraje jinak. Někomu to víc sedne, někomu míň, ale mně i Petře to sedí, ty lidi nás nakopnou, já bych to měla mít na každém zápase.

Máte tu manažera a snoubence Michala Hrdličku, otce, kondičního trenéra Všetíčka, ale i mentálního kouče Jelínka. Jak je to pro vás důležité?

Jsme tu skoro v plné sestavě. Jen Krupík (trenér Krupa) mě sleduje z gauče. Dostal na dva týdny volno. Už samotný fedcupový tým je početný. Ale tohle jsou mí chlapi, kteří fandí jenom mě a znají mě nejlíp. Jsem ráda, když je mám s sebou. Vyhovuje mi to. Na turnajích vytvoří fajn atmosféru, uděláme si pohodu. Na kurtu si vždycky jednoho z nich najdu v hledišti a podívám se na něj, což mi pomáhá.

V neděli jdete od 11 hodin na Görgesovou, je pro vás svým stylem příjemnější soupeřkou, než je Kerberová?

To si povíme po zápase. Řekla bych, že jo. Udělá víc chyb než Kerberová. Proti Petře se jí hrálo špatně, zítra by se mohla zlepšit. Asi byla trošku nervózní, může se zvednout, takže nechci čekat, že bude hrát blbě. Nepůjdu ale na kurt s tím, že vyhraju 6:3, 6:2. Ale sedět by mi mohla víc. Co jsme se střetli na WTA Tour, moje hra jí nevyhovovala. Doufejme, že to tak bude zase.

Když vyhrajete, je všechno jasné. Umíte tuhle vidinu finále v sobě odblokovat, aby vás neznervózňovala?

Myslím, že jo. Navíc je trošičku lehčí jít na první zápas. I kdyby se nepovedl, pořád můžeme vyhrát. Pro hlavu je to lepší. To je jako doservírovat zápas. Musím si s tím poradit.