Po dlouhém čekání si slíbila plzničku! Zaslouženě, radovala se Plíšková a plánovala řidičák

"Unavená, ale šťastná. Titul ze Stuttgartu je pro mě jubilejním desátým na okruhu WTA a čekala jsem na něj skoro deset měsíců," připomněla na facebooku dlouhou pauzu od předešlého turnajového vítězství.

K tomu nejnovějšímu se dostala přes finálový úspěch proti Američance Coco Vandewegheové (7:6, 6:4). "Nemyslím, že jsem hrála nejlepší tenis, ale stačilo to na titul. Důvodem bylo, že jsem byla motivovaná, silná v hlavě a chtěla vyhrát. Je to dobrý start. Čekají mě další antukové turnaje a doufám, že dokážu vykouzlit další výhry," řekla česká hráčka na tiskové konferenci po turnaji.

Šestá hráčka světového žebříčku Plíšková navázala ve Stuttgartu na úspěšný minulý víkend, kdy ve stejné hale pomohla českému týmu k semifinálovému vítězství ve Fed Cupu nad domácím německým výběrem.

Na antuce vyhrála turnaj poprvé od roku 2015, kdy triumfovala v Praze. Právě na turnaji ve Stromovce bude česká hvězda nasazenou jedničkou a v prvním kole se střetne s dvojčetem Kristýnou. "Mám to od soboty v hlavě. Jak spolu budeme hrát? Je to nešťastný. Přijde hodně lidí a naše zápasy vždycky vypadají hrozně, jsou špatné, protože jsme pod tlakem a nervózní," uvedla Plíšková. "A hlavně, nechci porazit svou sestru. Ale co nadělám. Zkusím se na to připravit a uvidíme, jak to dopadne."

Plíšková byla za triumf ráda i proto, že měla před Fed Cupem vydařený tréninkový blok tenisový i kondiční, ten nově pod vedením Marka Všetíčka. "Ne vždy se to hned projeví a přijde odměna v podobě titulu," řekla a dodala, že při Fed Cupu získala sebevědomí po výhře nad Kerberovou, ale pomohla jí i porážka s Görgesovou. "Díky tomu jsem byla soustředěná, motivovaná a nemyslela si, že vše přijde samo.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy má teď jistotu, že získá minimálně jeden titul za sezónu už šestým rokem po sobě. Stuttgartský triumf jí přinesl oficiální odměnu ve výši 113 060 eur (2,8 miliónu korun) a červený sportovní vůz od titulárního sponzora, který si však sama zatím příliš neužije, protože nemá řidičský průkaz.

"Tohle je velká motivace si ho udělat, ale s programem turnajů to není snadné. Už jsem si ho chtěla dělat loni, tak snad to stihnu letos a určitě do příštího turnaje tady," dodala a jako neřidička mohla plánovat i nepatrnou oslavu. "Po cestě domů si dám na oslavu jednu plzničku," slibovala si, "Tu si výjimečně zasloužím."