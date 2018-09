Šílené, trpím tu jako pes, přiznal Podrazil. S Helešicem se ale přes zeď prokousali k výhře

Jakube, jak jste se po B finále cítil? Lépe než po semifinále?

Podrazil: Pocitově stejně, to bylo šílený. Dost jsem trpěl. Nevím, co to je, snad mi to jenom tady nesedlo.

Nezvykle silný kašel vás už postihl při závěrečném soustředění na Slapech…

Podrazil: Z ničeho nic jsem se tam zakuckal, blbě se mi dýchalo. Snad to bude v pořádku a je to jenom nějaká virózička, a ne něco, z čeho bych se dostával tři čtyři měsíce. Minulou středu jsem byl u doktora, výsledky krevních testů budeme mít až v pondělí. Jsem prostě takový unavený, poslední pětistovku tady trpím jak pes. Celou sezónu sázíme na to, že máme silný druhý kilák, tady jsem poslední pětikilo vždycky protrpěl. Naštěstí jsem to teď ukousal.

Zdravotní potíže vás přibrzdily už před třemi lety.

Podrazil: To jsme měl problémy se srdcem, byl jsem trošičku přetažený a podepsalo se to v druhé půlce sezóny. Teď si říkám, že je na jednu stranu dobré, že se to stalo letos, a ne příští rok, když pojedeme o olympiádu, nebo dokonce na ní. Doufám, že to bude v pořádku.

Jak tedy hodnotíte vaše vystoupení v Plovdivu a celkové sedmé místo?

Helešic: Na olympiádu jede jedenáct lodí, my byli sedmí, tak pořád dobré. Trénujeme, abychom se dostali na olympiádu a je tam ještě rezerva, i se zdravotními problémy jsme se prokousali přes tu zeď. Doufáme, že to bude pro příští rok lepší. Zase jsme o rok starší, propracovali jsem se o kousek výš, na jaře nám to šlo. Musíme najít cestu, aby nám to šlo i v září, kdy se pojede kvalifikační mistrovství světa o olympiádu.

I skifař Ondřej Synek, s nímž trénujete, říkal, že je umění načasovat formu i zdraví na vrchol sezóny.

Helešic: Já vesluju jedenáct let, Sýňa už je posedmnácté ve finále, máme se od něj co učit. Jsme rádi, že jsme s ním ve skupině, koukáme se na toho nejlepšího na světě.

Podrazil: Má tu ohromnou fazónu. Nechci to zakřiknout, ale jak jel v semifinále, to jsem ještě neviděl… Já se ho snažil v létě předjíždět na kole, dokázat, že mu stačím. Možná, jestli jsem to nepřepískl a nejsem unavený a přetažený z toho. Ale spíš myslím, že mi ta snaha pomohla.