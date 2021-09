Hloupá chyba, bude mě dlouho mrzet! Sezona snů měla pro českého šampiona hořkou tečku

Už před cestou do Bratislavy mohl s čistým svědomím prohlásit, že má za sebou úspěšnou sezonu. Však si Vít Přindiš zcela podmanil evropský šampionát a vyhrál i celkové hodnocení Světového poháru. A i na mistrovství světa působil ve výborné formě. Než v semifinále najel do osudné brány číslo 21, po níž rozhodčí gestem jasně ukazovali, že ji neprojel správně. Finálová účast se rozplynula.

Měl jste stejný pocit jako rozhodčí, tedy že jste v brance neměl celou hlavu a část lodi?

Nedokážu to vyhodnotit, je tam strašně rychlý proud a já měl jediný cíl dostat se doprava, abych trefil branku číslo 22, která dělala závodníkům nejvíc problémů. Asi jsem doplatil na to, že jsem tu kombinaci nikdy nejel… Já věděl, že nepotřebuju pospíchat, neudělal jsem v jízdě velkou chybu, tak jsem si říkal, že je to dobré. Rozhodčí to vyhodnotili padesátkou, což mě strašně mrzí, protože je to hloupá chyba, která mě stála účast ve finále, případně nějaký hezký výsledek. Takže odcházím dost zklamaný, bude mě to dlouho mrzet.

Asi i proto, že formu jste si celou sezonu držel špičkovou.

Já myslím, že to bylo vidět i na všech jízdách, které jsem tu předvedl, všechny další branky jsem měl pohlídané, nikde jsem nebyl těsně, nemusel jsem riskovat. Forma je dobrá, možná životní a teď jsem ji tu neprodal, což mě strašně mrzí.

Finále se tu jelo bez českých kajakářů, přitom se trochu čekal souboj vás s Jiřím Prskavcem coby olympijským vítězem. Nedolehl na vás i tlak?

Já měl štěstí, že jste se na tohle většinou ptali Jíři, tak jsem byl v pohodě. (úsměv) Nebyl jsem nervózní, že musím předvést nějaký výsledek, když jsem sem jel jako vítěz Světového poháru a mistr Evropy. Byl jsem v klidu, jen jsem doplatil na jezdeckou chybu v té finální pasáži.

Doplatil jste na to, že se v Čunovu z nejrůznějších důvodů nedalo během sezony tolik trénovat?

Nechci spekulovat. Platívá, že čím víc průjezdů absolvujeme, tím větší máme jistotu a chyby se pak eliminují. Ale třeba by to dopadlo úplně stejně, i kdybych tady strávil týden navíc. Spíš ta kombinace byla záludná a mně se nepovedlo ji dobře namyslet a provést.

Ještě si můžete spravit chuť v nedělním extrémním slalomu.

Půjde o titul mistra světa v olympijské disciplíně, vlastně poprvé. Ale je to hrozně ošemetné. Není to jen v mých rukou, na trati se mnou budou další tři závodníci, kteří mi to budou chtít znepříjemnit. Cesta k úspěchu je ještě trnitější než ve slalomu.