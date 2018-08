GLOSA: Nový formát Davis Cupu? Slavné soutěži zasadí smrtící ránu, udělá z ní druhořadý podnik

Davis Cup nemůže, nebo spíše neměl by zůstat ve stejné podobě, v jaké se hraje dnes. O tom není sporu. Doba se změnila, nároky na tenisty jsou úplně jiné, než tomu bylo před dvaceti a více lety. Tlak sponzorů a televizí staví tenisové hvězdy do zcela odlišné pozice a těm často nezbývá než volit mezi tím, zda reprezentovat svoji zemi, nebo se spíše věnovat kariéře.

Utáhnout totiž obojí, je věc maximálně složitá a dlouhodobě neudržitelná. O to větší uznání patří například Tomáši Berdychovi, který dlouhá léta dokázal pravidelně a úspěšně reprezentovat Českou republiku v Davis Cupu a zároveň se držet v absolutní světové špičce. A nutno říct, že byl jedním z mála. Při pohledu na současnou světovou špičku prakticky takového hráče nenajdete.

Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovič, Juan Martin del Porto a další hvězdy své země reprezentují jen sporadicky, prakticky nikdy až na výjimky neodehrají celý ročník. V nabitém programu, který mají, to ani není možné.

Radek Štěpánek a Tomáš Berdych byli oporami daviscupového týmu

„Musím šetřit své tělo a hospodařit s energií, pokud chci ještě pokračovat v kariéře. Zápasy Davis Cupu byly silným zážitkem, ale současně mě vždy stály mnoho sil. Proto jsem se rozhodl, že v Davis Cupu již hrát nebudu." Tak nedávno odůvodnil své rozhodnutí vzdát se Davis Cupu Tomáš Berdych. A ve stejném duchu reagují i další tenisté.

Změny jsou tedy nezbytné. Řada špičkových hráčů totiž často odehraje za svou zem během tří dnů tři těžké zápasy, které se často navíc protáhnou na pět setů. To je stojí nejen množství sil, ale i prakticky celý další týden, ve kterém odpočívají. K tomu započtěte změnu povrchu či časové pásmo.

A odměna? Kromě pocitu hrdosti za to, že reprezentovali svoji zem, prakticky žádná. Finanční odměna je zanedbatelná a body do žebříčku žádné.

První pokusy o aspoň dílčí změny již proběhly. V pátém setu se podobně jako na US Open hraje tie break. Rekordní zápas z února roku 2013, kdy čtyřhra mezi Berdychem s Rosolem a Švýcary Wawrinkou s Chiudinellim skončila v rozhodující sadě 24:22, se tak již nikdy opakovat nebude.

Radek Šěpánek a Tomáš Berdych během Davis Cupu

A další změna. V nižších patrech Davisova poháru se testují zápasy hrané ve dvou dnech a jen na dva vítězné sety, což si vyzkoušeli i čeští tenisté v zápase s Izraelem. Další navrhované úpravy se týkají i vyšší finanční odměny či bodů do žebříčku.

Mezinárodní tenisová federace však navrhuje změny mnohem radikálnější. V Orlandu by se dnes mělo jednat o zcela novém modelu týmové soutěže. Jak by měl vypadat? Zápasy by hrálo osmnáct týmů během jediného týdne a na jednom místě. Země by byly rozděleny do šestičlenných skupin po třech účastnících. Za vším by měla stát investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun).

Vynechme teď otázky kolem dalších organizačních detailů a podívejme se, co by taková změna přinesla. Z pohledu ITF jednoznačně daleko větší finanční zisky a výrazně menší zátěž pro hráče, kteří by si vše "odbyli" během pár dní.

Ale z pohledu fanouška? Týmová soutěž by přišla o to nejdůležitější, co ji dělalo jedinečnou a neopakovatelnou. O kulisu domácího prostředí. Stačí vzpomenout na momenty, kdy nabitá O2 aréna jásá nad triumfem českých tenistů či tenistek nebo kdy davy fanoušků v českých barvách neúnavně povzbuzují svůj tým.

Radek Štěpánek a Tomáš Berdych se radí před další výměnou

Právě to vždy bylo tím, co dělalo a dělá Davis Cup či Fed Cup naprosto jedinečnými soutěžemi a co dávalo fanouškům možnost vidět své hvězdy doma na vlastní oči. Vzít tenistům možnost hrát před vlastními příznivci, znamená připravit je o to nejdůležitější. O hrdost reprezentovat vlastní zemi.

Moc si neumím představit, jak Nadal a spol. bojují v neutrálním prostředí před fanoušky, kterým je prakticky jedno, jak zápas dopadne. Jen těžko se věří tomu, že takové zápasy dokážou navodit neopakovatelnou atmosféru utkání před vlastními diváky.

"Pánové, co o tom rozhodují, neví, co znamená pro hráče stát před plnou arénou. Atmosféru na neutrálním místně nejde vytvořit. Pro hráče je největší výzva, radost a čest hrát před domácími fanoušky," vyznal se nedávno dvojnásobný daviscupový vítěz Radek Štěpánek.

Co tedy udělat jinak? Nebál bych se hrát i zápasy Světové skupiny na dva vítězné sety, přesunout utkání ze tří dnů na dva či motivovat hráče body do žebříčku. V žádném případě však nebrat fanouškům a tenistům to nejdůležitější. Hrát za svoji zemi před vlastními fanoušky.

O možných změnách se dnes bude jednat v Orlandu. A pokud k nim dojde, stane se ze slavné soutěže jen druhořadá akce zaměřená především na zisk. ITF na tom určitě vydělá, s pláčem však odejde fanoušek a v konečném důsledku i hráč.