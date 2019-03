KOMENTÁŘ: Doba hojnosti pominula. Český biatlon je zpět v roce nula

Český biatlon se výsledky během letošní zimy vrátil tak trochu do roku nula. Místy až zázračné úspěchy během předchozích sedmi let už neměly pokračování na MS v Östersundu a s výjimkou několika povedených závodů v podání Markéty Davidové ani při Světovém poháru. Každopádně na šampionátu medailový cinkot nezazněl a v první dvacítce celkového pořadí SP nenajdete žádného českého muže a ženy, čímž se logicky dostavují smíšené pocity.

Fanoušci si v časech hojnosti a neustále protahovaných medailových žní navykli na daleko lepší umístění a sami reprezentanti je čekali taky. Teď už všichni zainteresovaní dobře ví, že letošní sezona nebyla prostě to pravé ořechové a z mnoha stran je slyšet volání po změnách.

Vedení českého biatlonu ale nechce dělat ukvapené analýzy, i když nejen sportovnímu řediteli Ondřeji Rybářovi vrtá hlavou, proč došlo u většiny reprezentantů ke zpomalení na lyžích, ač tomu mělo být s příchodem norských trenérských specialistů na běh spíš naopak. Často zazníval od závodníků i nářek nad kvalitou mazání lyží, otázka servisu byla diskutovaná víc, než jsme byli z minulosti zvyklí.

Ale všechno nemusí být pro český biatlon tak špatné, jak by obraz právě končící sezony ukazoval. Markéta Davidová ve 22 letech potvrdila, že je ohromným talentem, který může na pódia dojíždět pravidelně, protože běžecky je na tom už teď skvěle a střelbu by se měla během dvou let zpřesnit a hlavně zrychlit. Taky se musí naučit vytěsňovat tlak okolí. Nicméně právě ona představuje budoucnost sportu, který získal v Česku ohromnou popularitu, ale tím si na sebe upletl i bič.

Na medailovou generaci v čele s Ondřejem Moravcem a Veronikou Vítkovou možná letos dolehla víc než je zdrávo tíha předpokladu neustálého navazování na úspěchy. Jak to může být složité, když sami sportovci na sebe vytvářejí tlak, bylo vidět nejlépe asi na Michalu Krčmářovi. Ten se letos pod dojmem olympijského stříbra z minulého roku bál zrychlit střelbu, aby nechyboval a celé to bylo kontraproduktivní.

Veronika Vítková během hromadného závodu biatlonistek na MS v Östersundu

Petr Slavík, Český biatlon

Muži i ženy ale nakonec uhájili osmou příčkou v pohárové soutěži národů, takže vyjeté kvóty s ohledem na přicházející generační obměnu dovolí už příští zimu mladší závodníky daleko víc otrkat. A tudy snad vede cesta, i když nemá smysl zmíněné třicátníky posílat do biatlonové penze. Jejich zkušenost i profesionální přístup pořád ještě reprezentace potřebuje, už třeba jen pro příklad novým tvářím, které ještě potřebují nějaký čas na dozrání. Za všechny alespoň jedno jméno s potenciálem, Jakub Štvrtecký.

Sportovní fanoušek umí být dost nekompromisní a ústup z vydobytých pozic těžko skousne, ale český biatlon teď své příznivce musí prosit hlavně o trpělivost. Sice krásně už bylo, ale zase brzy může být.