Postup do semifinále letošního Australian Open bulharský tenista Grigor Dimitrov nevyválčil, své maximum na prvním grandslamovém turnaji sezony z roku 2017 tak nevyrovná. Devětadvacetiletý rodák z Chaskova padl s Rusem Aslanem Karacevem 6:2, 4:6, 1:6 a 2:6. Přesto si za svůj úterní čtvrtfinálový výkon Dimitrov zaslouží uznání, navzdory zranění totiž duel dohrál až do poslední výměny.

Dimitrov sice v osmifinále zdolal vítěze US Open Dominica Thiema, navíc s kanárem v závěrečném dějství. Do čtvrtfinálového duelu ale nastoupil zdravotně indisponován.

Bolavá záda ho v průběhu klání s ruským tenistou Karacevem zjevně limitovala čím dál víc. Zatímco první sadu ovládl poměrem 6:2, v dalších dějstvích už se jeho pohyb viditelně zhoršoval.

Grigor Dimitrov v péči lékařů

Hamish Blair, ČTK/AP

Nepomohla ani zdravotní pauza a ošetření od lékařů. Závěr zápasu už osmnáctý nasazený bulharský tenista dohrál bez většího odporu.

"Včera mě z ničeho nic začala bolet záda a už jsme to nestihli vyléčit. Před zápasem jsem si ani nedokázal obléct ponožky, takže jsem tušil, že to bude zlé. Snažil jsem se, ale nestačilo to," přidal Dimitrov. "Ale je potřeba ocenit i soupeře. Viděl, že mám problémy a dokázal toho využít," dodal.

To hráč z druhé stovky žebříčku Karacev po závěrečné výměně prožíval zcela opačné emoce. Na rukojeť své rakety vyryl další zvučný zářez a senzační příběh kvalifikanta při jeho první grandslamové účasti v kariéře pokračuje. V semifinálovém duelu se mu do cesty postaví vítěz utkání Novak Djokovič - Alexander Zverev.