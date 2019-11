Chorvatští tenisté titul v Davisově poháru neobhájí, Američané s Italy dohráli ve čtyři ráno

Postup slaví i Australané po vítězství v rozhodujícím utkání nad Belgií. Jasno bylo rovněž už po dvouhrách, které pro sebe shodně ve dvou setech rozhodli Nick Kyrgios a v duelu hráčů z druhé desítky světového žebříčku Alex de Minaur proti Davidu Goffinovi.

Druhý hráč světového žebříčku Novak Djokovič vstoupil do finálového turnaje hladkou výhrou nad Jošihitem Nišiokou. Po nevydařeném vystoupení na Turnaji mistrů zvítězil ve druhé dvouhře 6:1, 6:2 a zpečetil vítězství Srbů nad Japonskem, které po druhé porážce přišlo o šanci postoupit ze skupiny. Srbsko se o první místo utká ve čtvrtek s Francií.

Vítězný návrat do týmové soutěže oslavil Andy Murray a v úvodním utkání Velké Británie v Madridu udolal Tallona Griekspoora z Nizozemska 6:7, 6:4, 7:6. Trojnásobný grandslamový šampion, jenž v Davis Cupu naposledy nastoupil v roce 2016, se proti 179. hráči světového žebříčku dlouho trápil, koncovku ale zvládl a potvrdil, že je po lednové operaci kyčle naplno zpět.

O druhý bod marně bojoval Daniel Evans, který nakonec Robinu Haasemu podlehl 6:3, 6:7, 4:6. Duel rozhodla závěrečná čtyřhra, v níž uspěli Jamie Murray s Nealem Skupským. Druhá prohra znamená pro Nizozemsko konec postupových nadějí, Britové si o čtvrtfinále zahrají s Kazachstánem. První výhru ve skupině slaví Německo, jehož hráči v obou úvodních dvouhrách porazili soupeře z Argentiny. Druhý duel sehrají ve čtvrtek proti Chile.

Konec až po čtvrté hodině ráno

Až po čtvrté hodině ranní skončil dnes zápas mezi americkými a italskými tenisty. Výběr USA zvítězil 2:1 poté, co Sam Querrey a Jack Sock zdolali Simonea Bolelliho a Fabia Fogniniho 6:7, 7:6 a 6:4. Už po prvním setu čtyřhry přitom bylo jasné, že ani jeden z týmů nemá šanci postoupit ze skupiny do čtvrtfinále.

Denis Shapovalov přispěl svým dílem k postupu kanadských tenistů do čtvrtfinále Davis Cupu.

Bernat Armangue, ČTK/AP

"Samozřejmě, že jsem unavený," konstatoval Fognini po zápase, který se svým pozdním koncem ve 4:04 zapsal do historie soutěže. Na tenisových turnajích skončilo později pouze jedno utkání - v roce 2008 na Australian Open dohráli Lleyton Hewitt a Marcos Baghdatis ve 4:34.

Davisův pohár poprvé vrcholí závěrečným turnajem a program přetekl hodně přes půlnoc také o den dříve, i když se začíná v 11 hodin dopoledne. V duelu Španělska s Ruskem začínala za stavu 1:1 rozhodující čtyřhra v půl jedné ráno.

Nový formát terčem kritiky

"Znamená to velký problém pro nás hráče i pro lidi, co přijdou do haly," uvedl první hráč světa Rafael Nadal. "Rozhodí vám to spánek, stravování. Kluci po takových zápasech potřebují péči a pak kolikrát musíte jít další den hrát znovu. Je to další věc, s kterou se musíme tenhle týden popasovat," uvedl australský kapitán Lleyton Hewitt, který patří ke kritikům nového formátu.

Francouzští tenisté Nicolas Mahut a Pierre-Hugues Herbert se drží na vítězné vlně.

Sergio Perez, Reuters

Systém dvou dvouher a čtyřhry v jeden den klade na týmy značné nároky. Například Britové s Nizozemci strávili na kurtu ve vzájemném zápase dohromady téměř devět hodin. "Tak dlouho jsem na lavičce mockrát neseděl," uvedl britský kapitán Leon Smith.

Ze šesti skupin postoupí jejich vítězové a dva nejlepší týmy z druhých míst do čtvrtfinále, dál se bude hrát vyřazovacím způsobem.

Finálový turnaj tenisového Davisova poháru v Madridu: Skupina A: Srbsko - Japonsko 3:0 Krajinovič - Sugita 6:2, 6:4 Djokovič - Nišioka 6:1, 6:2 Tipsarevič, Troicki - McLachlan, Učijama 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

1. Srbsko 1 1 0 3:0 1 2. Francie 1 1 0 2:1 1 3. Japonsko 2 0 2 1:5 0

Skupina B: Chorvatsko - Španělsko 0:2 po dvouhrách Mektič - Bautista 1:6, 3:6 Gojo - Nadal 4:6, 3:6

Skupina C: Německo - Argentina 3:0 Kohlschreiber - Pella 1:6, 6:3, 6:4 Struff - Schwartzman 6:3, 7:6 (10:8) Krawietz, Mies - González, Mayer 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (20:18)

1. Německo 1 1 0 3:0 1 2. Argentina 2 1 1 3:3 1 3. Chile 1 0 1 0:3 0

Skupina E: Velká Británie - Nizozemsko 2:1 A. Murray - Griekspoor 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:5) Evans - Haase 6:3, 6:7 (5:7), 4:6 J. Murray, Skupski - Koolhof, Rojer 6:4, 7:6 (8:6)

1. V. Británie 1 1 0 2:1 1 2. Kazachstán 1 1 0 2:1 1 3. Nizozemsko 2 0 2 2:4 0

Skupina D: Belgie - Austrálie 1:2 Darcis - Kyrgios 2:6, 6:7 (9:11) Goffin - De Mianur 0:6, 6:7 (4:7) Gille, Vliegen - Peers, Thompson 0:1 skreč Austrálie

Konečná tabulka: 1. Austrálie 2 2 0 5:1 2 2. Belgie 2 1 1 3:3 1 3. Kolumbie 2 0 2 1:5 0

Skupina F: USA - Itálie 2:1 Fritz - Berrettini 5:7, 7:6 (7:5), 6:2 Querrey, Sock - Bolelli, Fognini 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4.