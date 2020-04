Nadalovo tričko z finále Roland Garros vyneslo v aukci 20 500 eur

Do dražby, která skončila v sobotu večer, se zapojilo 24 zájemců. Vyvolávací cenu 75 eur za tričko, v němž Nadal v loňském finále Roland Garros zdolal Rakušana Dominica Thiema 6:3, 5:7, 6:1, 6:1, zvýšili během tří dnů 115 nabídkami na konečných 20 500 eur.

"Je to tričko, které pro mne má velký význam," uvedl při vyhlášení dražby třiatřicetiletý rodák z Mallorky na twitteru. "Doufám, že i vy ho oceníte a že v aukci dosáhneme co nevyšší nabídky, díky níž získáme co nejvíc peněz pro všechny, kteří teď tolik trpí a potřebují naši pomoc," dodal.

Španělsko patří mezi země, které koronavirus zasáhl nejhůře. Dosud tu evidují přes 166 000 případů nákazy a více než 16.000 lidí nemoci covid-19 podlehlo. Nadaci "Cruz Roja Responde" přispěly i další sportovní hvězdy jako basketbalista Pau Gasol, který vydražil své boty z ME 2017 za 4550 eur, či bývalý vítěz cyklistické Tour de France Alberto Contador.