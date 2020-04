Světový tenis bez Djokoviče? Nechci se nechat nutit k očkování, odmítá Srb

Letos neprohrál jediný zápas, drží první příčku světového žebříčku ATP, ale návrat srbského tenisty Novaka Djokoviče na kurty se může nečekaně zkomplikovat. A to kvůli odporu bělehradského rodáka k očkování.

„Osobně jsem odpůrcem očkování a nechci být někým k němu nucen, jen abych mohl cestovat," řekl Djokovič v nedělním facebookovém chatu s jinými srbskými sportovci.

Reagoval tak na možnost, že profesionální tenisový okruh se bude moct znovu naplno rozjet, až bude k dispozici vakcína proti koronaviru, kvůli němuž byla sezona podobně jako u jiných sportů přerušena.

Spousta zemí v probíhající celosvětové pandemii přikročila ke karanténním opatřením či omezením dopravy a přeshraničního pohybu. Úspěšnost jednotlivých zemí v boji s nákazou je velmi rozdílná a momentálně je představa návratu kolotoče turnajů za účasti hráčů z různých koutů světa v blízké budoucnosti jen těžko představitelná.

„Co když bude očkování povinné, co se stane? Budu se muset rozhodnout. Na tuhle záležitost mám svůj názor. A jestli ho někdy přehodnotím, to nevím. Hypoteticky, pokud sezona znovu začne v červenci, srpnu nebo v září, byť to není zrovna pravděpodobné, pochopím, že očkování bude vyžadováno, jakmile vystoupíme ze striktní karantény. Žádná vakcína ale zatím není," pokračoval Srb.

Bývalá světová jednička Amelie Mauresmová dříve uvedla, že zbytek sezony 2020 je ve vážném ohrožení. Podle ní by se turnaje neměly začít hrát, dokud nebude proti nemoci Covid-19 účinná vakcína. Její vývoj ale mnozí odborníci odhadují minimálně na rok.

Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 de tennis. Circuit international = des joueurs et joueuses de toutes nationalités plus les encadrements, spectateurs et les personnes venant des 4 coins du monde qui font vivre ces événements.

Pas de vaccin=pas de tennis — AmelieMauresmo (@AmeMauresmo) March 31, 2020

„Mezinárodní tenisový okruh = hráči všech národností plus management, fanoušci a lidé ze všech koutů světa, kteří přivedou tyto akce k životu. Žádná vakcína = žádný tenis," napsala dvojnásobná grandslamová šampionka v široce sdíleném tweetu.

Tenisová sezona už zaznamenala těžkou ztrátu v podobě zrušení letošního Wimbledonu, turnajové dění je přerušeno minimálně do 13. července. Zrušen už byl také turnaj WTA v Montrealu, který se měl konat v srpnu.