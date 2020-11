Známý tenisový bouřlivák se pochlubil novou láskou. Ta se nahoty nebojí

Musí mít pořád něco extra. Extravagantní tenisová hvězdička Bernard Tomic opět září štěstím. Jen za to nemohou jeho výkony na kurtu, tam se od března Australan neukázal. Bývalý sedmnáctý nejlepší hráč světa se pochlubil novou láskou. Objektem jeho zájmu je kráska Vanessa Sierra, která absolvovala soutěž Love Island a každý ze zájemců si může prohlédnout její žhavé fotografie na placeném serveru OnlyFans...

Čtvrtfinalista Wimbledonu z roku 2011 je momentálně na 224. místě světového žebříčku, ale nezdá se, že by jej to nějak trápilo. Naopak to vypadá, že se dobře baví životem mimo kurty. Našel si totiž lásku a té věnuje veškerý čas.

Australan je již dlouho považován za jednu z nejvíce rozporuplných postav ATP Tour. Na triku má celou řadu průšvihů na kurtu i mimo něj. Bujaré večírky, kde musela zasahovat policie, vyloučení z daviscupového týmu nebo trest za odfláknuté první kolo slavného Wimbledonu (za 58 minut prohrál s Tsongou) či dalších grandslamových akcí. Navrch hráč přidal prohlášení, že jej nebavilo zápas hrát. To je jen skromný výčet výstřelků tenisty, který když má zrovna den, nebo jich má i více v řadě, dokáže trápit i nejlepší soky světa.

Vrátí se teď, když je zase dobře naladěný, na kurty a ukáže tam fanouškům své lepší já?