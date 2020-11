Jak umořit obří dluhy? Becker prodal luxusní vilu i s matkou!

Nádherná vila s výhledem na údolí řeky Rýn již má nového majitele. Ten musel za prostorné sídlo vyklopit v přepočtu asi 52 milionů korun, teď se však může těšit ze sedmi ložnic a dalších prostor. Ovšem pozor, v sídle musí strpět na "vejminku" Beckerovu matku s právem celoživotního nájemce.

Německá legenda dlužila podle dostupných informací v roce 2017 svým věřitelům 11 milionů liber (asi 316 milionů korun), podle britských médií přitom Becker během své úspěšné kariéry vydělal i se sponzorskými odměnami téměř 3,5 miliardy korun!

Na řadu tak přichází i další Beckerův majetek. A tím je panství i s pozemky na Mallorce, jejichž původní hodnota byla kolem 9 milionů liber (asi 260 milionů korun). To převzala britská soukromá banka Arbuthnot Latham s cílem umořit z jejího prodeje aspoň část dluhů šestinásobného grandslamového šampiona.

Vila v dezolátním stavu

Celá záležitost má však řadu zádrhelů. Beckerova vila, kterou zakoupil v roce 1990, je v dezolátním stavu. Před časem ji dokonce obývala skupina squatterů, v roce 2018 se zde navíc natáčely scénky pro porno film, což prodej luxusního sídla komplikuje.

Boris Becker jako nejmladší tenista v historii vyhrál slavný Wimbledon

profimedia.cz

Zmiňované panství na Mallorce má dvanáct pokojů, původní zmiňovaná cena 9 milionů liber však má podle vyjádření expertů v současné době sotva poloviční hodnotu. I když se potencionální kupec může těšit ze stájí, obřího venkovního bazénu, čtyř pokojů pro hosty, tenisového kurtu či heliportu, nový vlastník se stále hledá marně.

Aby však budoucí majitel uvedl vše do původního stavu, musel by do renovace investovat podle odhadů dalších více než 77 milionů korun. A do toho se zatím nikomu nechce...