Korda pod dohledem hvězd září. Syna české legendy vede mezi elitu tenisová superstar

Má našlápnuto k hvězdné kariéře, která si nemusí nic zadat s výkony jeho otce Petra Kordy. Dvacetiletý Sebastian už v minulém roce ukázal svůj obrovský potenciál, který ho vynesl na dohled elitní stovky. To má však být jen odrazový můstek k mnohem zářivějším pozicím. A hned na svém prvním turnaji v novém roce v Delray Beach to potvrdil, když zde došel již do finále. Na tom už však má zásluhu nová posila v jeho trenérském týmu - legendární Andre Agassi.