Ty jsi chytrolín, co? Myslíš si, že jsi něco extra... Odmítám hrát! zuřil Kyrgios

Sudí Nacho Forcadell si totiž dovolil potrestat domácího hráče za porušení časového limitu na servis. Nutno přiznat, že i při zpomaleném záznamu situace se zahájením hráčova pohybu a časomírou, na níž se odpočítá zbývající čas na podání, je verdikt arbitra dosti sporný.

„Takhle začínám svůj servis kámo... Odmítám hrát," rozčiloval se rodák z Canberry.

„Zahajuju podání tady, to je můj pohyb. Nechápu tedy, co děláš. Proč jsi to odpískal. Začal už jsem servírovat. Každý má prostě jinou techniku. Tohle si chci nechat vysvětlit," pokračoval nasupený 25letý hráč.

Postupně přešel do osobního útoku: „No jasně, tenis je hlavně o umpirových rozhodčích, že jo. To vy kluci to tu šéfujete. Jste něco extra, co!"

Když na kurt dorazil supervizor, hned mu začal vysvětlovat svoji verzi události. „Viděl jsem na hodinách 3, 2, 1 a začal jsem takhle servis. A on zahlásil porušení časového limitu. Tenis je asi jenom o něm (rozhodčím). Je něco extra, aby všechny tyhle sra.ky mohly hladce běžet. Je to chytrolín, teď ještě kvůli němu dostanu pokutu," zuřil Kyrgios.

„Dostanu za to pokutu, nebo ne?" ptal se záhy a vysvětloval, že zpoždění nabral, když manipuloval s ručníkem, který si v covidové době nosí hráč sám. Dříve tyto činnosti obstarávali sběrači.

Když se nakonec vrátil na kurt, řekl směrem k Bourchierovi: „Už jsem kvůli těmhle ňoumům přišel o spoustu peněz."

Kyrgios se nicméně dokázal uklidnit a dovést zápas do vítězného konce.