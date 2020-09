Loni senzačně dotáhla své snažení v Paříži až do finále, letos se s grandslamovým French Open loučí už po úvodním kole. Česká tenistka Markéta Vondroušová, patnáctka turnaje, prohrála nečekaně s nenasazenou Polkou Igou Šwiatekovou po setech 1:6 a 2:6. To Petra Kvitová celkem s přehledem a hlavně díky výbornému prvnímu podání ovládla úvodní duel proti domácí Oceane Dodinové poměrem 6:3 a 7:5, postupuje rovněž Kateřina Siniaková, jež zvítězila nad Američankou Lauren Davisovou 7:6 a 6:2.

Jiří Veselý porazil na Roland Garros kvalifikanta Liama Broadyho z Británie 6:2, 5:7, 6:3 a 6:2 a po třech letech je v Paříži ve druhém kole. Loučí se naopak Karolína Muchová, s Američankou Christinou McHaleovou prohrála poměrem 2:6 a 4:6. Kristýna Plíšková v česko-slovenském souboji vyřadila Slovenku Viktorii Kužmovou po setech 6:1 a 6:2.

Petra Kvitová si po roční pauze ve svém úvodním duelu na letošním posunutém French Open poradila s domácí Oceane Dodinovou a po setech 6:3 a 7:5 postoupila do druhého kola. První set se fulnecké rodačce povedl na jedničku. Držela si vysokou úspěšnost svého prvního podání, hned první gem získala čistou hrou.

Petra Kvitová v zápase prvního kola French Open proti domácí Dodinové

Christian Hartmann, Reuters

Její soupeřka se o své podání začala bát v šestém gamu, který došel do stavu 40:40, ale tentokrát tlak ještě ustála. Po další čisté hře Kvitové však už o podání přišla a překvapení pak Kvitová nepřipustila.

Česká lvice postoupila do druhého kola French Open

Alessandra Tarantino, ČTK/AP

Druhý set už byl vyrovnanější. Dodinová sice hned v jeho úvodu ztratila podání, vzápětí si ho ale vzala zpět. Ve třetím gemu ustála Francouzka brejkbol a poté si každá hráčka držela své podání až do stavu 5:5. Kvitová si při podání Dodinové vybojovala dva brejkboly a ten druhý využila. Svůj servis už si pak bez problémů udržela a postoupila na Roland Garros do druhého kola.

Kvitová si vylepšila bilanci v prvních kolech na grandslamech na 38:9. Její příští soupeřkou bude 99. hráčka dvouhry Jasmine Paoliniová z Itálie.

Siniaková ve 2. kole

Druhé kolo antukového grandslamu French Open si zahraje také Kateřina Siniaková. Americkou tenistku Lauren Davisovou porazila 7:6, 6:2. Siniaková zvládla na grandslamu první kolo dvouhry poprvé od loňského Wimbledonu.

"Je to pro mě cenný," řekla loňská osmifinalistka Roland Garros. Po sérii proher z úvodu sezony se jí v posledních týdnech začalo více dařit. Porazila mimo jiné v Římě Němku Angeliku Kerberovou a o týden později došla ve Štrasburku do čtvrtfinále. "Zápas s Kerberovou mi dodal, to byl klíč. Zase jsem se na kurtu našla. Řekla jsem si, co chci, a cítila se na kurtu líp a měla radost," uvedla Siniaková, jež se v dalším utkání střetne s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do 2. kola French Open

Pool, Reuters

Muchová prohrála s McHaleovou

V pořadí třetí česká tenistka, která se představila během pondělního programu French Open, byla Karolína Muchová. Olomoucká rodačka do utkání s Američankou McHaleovou nevstoupila dobře a v první sadě odvracela hrozbu kanára. Nakonec ji prohrála poměrem 2:6. V druhém setu už byl její herní projev o poznání lepší a Američance dokonce sebrala podání. Koncovka jí ale nevyšla a po setech 2:6 a 4:6 se s pařížskou antukou loučí.

Muchová se na dvorci cítila špatně. Kvůli zraněné noze z US Open na antuce nestihla moc tréninků a navíc jí poslední dva dny není moc dobře. "Tělo je unavené, hlava bolí, ale nechci se na to vymlouvat. Dneska to nebyl můj den a počasí tomu moc nepřidalo. Přišlo mi, že to neletí," řekla Muchová.

Vondroušová finále neobhájí

Vondroušová měla ve Šwiatekové těžký los, ale nečekalo se, že v duelu dlouhém hodinu a tři minuty uhraje jen tři gamy. Sokolovská rodačka se nedostala do tempa, od začátku zaostávala a devatenáctiletá Polka diktovala tempo výměn. "Podmínky nebyly ideální, ale soupeřka hrála velmi dobře. Nevím ani, co bych udělala v tom zápase lépe. Iga byla prostě lepší," řekla česká hráčka na video konferenci.

Vondroušová hrála na French Open počtvrté a úvodní utkání nezvládla podobně jako předloni. V žebříčku si světová devatenáctka výrazně nepohorší, vzhledem k upravenému systému kvůli pandemii koronaviru jí zůstanou body za loňské finále.

Postoupil i poslední český muž v soutěži Jiří Veselý, který porazil kvalifikanta Liama Broadyho z Británie 6:2, 5:7, 6:3 a 6:2 a po třech letech je v Paříži ve druhém kole. Kristýna Plíšková zvládla na šestý pokus první kolo antukového Roland Garros, Slovenku Viktórií Kužmovou porazila hladce 6:1 a 6:2. V příštím utkání zkusí zaskočit bývalou vítězku turnaje Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska.

V nedělních zápasech prvního kola prohrál při své grandslamové premiéře Tomáš Macháč s Američanem Taylorem Fritzem 2:3 na sety, skončila i Marie Bouzková, která nestačila na Estonku Kanepiovou. Postup si naopak zajistily Barbory Strýcová a Krejčíková.