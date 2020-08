První výhra po koronavirové pauze přišla pro tenistku Markétu Vondroušovou právě včas. Česká hráčka dnes zvládla vstup do grandslamového US Open, i když si v newyorkské bublině před prázdnými ochozy připadá v zápase jako na tréninku.

"Jsem ráda, že jsem vyhrála kolo a že jsem vyhrála zápas na grandslamu," řekla jednadvacetiletá Vondroušová ve videokonferenci s rouškou na ústech. Dvanáctá nasazená porazila Greet Minnenovou z Belgie 6:1 a 6:4.

Do zápasu šla Vondroušová trošku s nejistotou, jelikož předešlé dva ostré zápasy po koronaviru v Palermu i minulý týden v New Yorku prohrála. "Docela mě to dalo dolů a bylo to divné," říkala svěřenkyně Jana Hernycha.

Marketa Vondrousova is your first winner of 2020 #USOpen, defeats Greet Minnen 61 64 on Court 7.



Faces either Di Lorenzo or Sasnovich. The American took the 1st set 62. — WTA Insider (@WTA_insider) August 31, 2020

Týden si zvykala na letos rychlejší kruty v areálu ve Flushing Meradows. "Poctivě, a už jsem se cítila líp, takže dobré," oddechla si po postupu. "Jde o to udržet nervy. Je znát, že jsme z toho vypadly, jak jsme nehrály," poukázala na fakt, že kvůli opatřením proti nemoci covid-19 se světová sezona zastavila na pět měsíců.

Česká tenistka Markéta Vondroušová.

Frank Franklin II, ČTK/AP

A stále se nehraje za dříve zcela normálních okolností. Především do hlediště nesmějí diváci, což zvláště v New Yorku, kde bývá dost živo, je zásadní rozdíl. "Diváci vás vyburcují, každý se před nimi chce předvést. Říkám si, že to je jako na tréninku. Ale už si zvykám. Nejdůležitější je vžít se do zápasu a nepřemýšlet nad tím."

Pro všechny zúčastněné platí přísná bezpečnostní opatření. Nebydlí se na Manhattanu, ale na Long Islandu a hráčky se pohybují jen mezi hotelem a kurty. "Nasazené máme malý box na kurtu Arthura Ashe, odkud vidíme přímo na kurt. Je dobré, že se aspoň můžeme u jídla podívat na tréninky nebo zápasy ostatních," řekla Vondroušová, která sledovala chvilku zápas krajanky Karolíny Plíškové. "To je dobré, že nemusíme koukat do zdi," smála se sokolovská rodačka.

Ve volných chvílích hraje s koučem různé hry, třeba Člověče nezlob se na ipadu. "Ani se nehádáme. S holkama si píšeme na skupině, navzájem se zabavujeme, takže dobré," řekla Vondroušová a psychicky život v bublině zvládá. "Čekala jsem, že to bude horší, než to je. Není to tak šílené."

Nejpřísněji pořadatelé hlídají dodržování roušek. Prakticky jen při hře a při rozcvičování nejsou povinné. "Když se dohraje trénink nebo zápas a jsme zpocené a všechno, tak je nepříjemné, že roušky musíme mít. A když zapomeneme roušku cestou z tréninku, tak to hnedka schytáváme," uvedla Vondroušová.

Na covid jsou hráčky testované každí čtyři dny. "Dneska jsem dostala výsledek a jsem negativní. Takže to beru v pohodě," řekla Vondroušová.