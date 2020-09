Nenávistné komentáře na adresu čárové rozhodčí, kterou zasáhl Novak Djokovič v nedělním utkání 4. kola US Open v duelu se Španělem Pablem Carreňem odpáleným míčkem do krku a následně byl vyloučen z turnaje, plní sociální sítě. Srbská světová tenisová jednička se však ženy zastala a žádá rozčílené fanoušky o podporu a pochopení.

Srbský tenista Novak Djokovič diskutuje s rozhodčím na US Open.

Smršť urážek a dokonce výhrůžky smrtí. Řada nespokojenců s verdiktem bombarduje na sociálních sítích čárovou rozhodčí a obviňuje ji, že po zásahu míčkem bolest a zdravotní potíže přehrávala. Otřesená sudí měla zjevně problémy s dechem a několik minut se sbírala ze země. Djokovič byl následně po diskusi s rozhodčím a supervisorem z turnaje vyloučen, zasažené ženě se okamžitě omlouval.

"Uvědomte si, že rozhodčí, kterou zasáhl míček, také potřebuje podporu naší komunity. Neudělala nic špatného. Žádám vás, abyste jí nabídli oporu a pochopení," napsal Djokovič na Twitteru a Instagramu.

Negativní vzkazy se na instagramovém účtu čárové rozhodčí začaly množit poté, co srbská média zveřejnila její uživatelské jméno. Podle listu Daily Mail napsal dokonce jeden z nich sudí krutou poznámku pod fotografii na památku jejího zesnulého syna: "Neboj se, brzy se s ním setkáš." Instagramový účet byl následně zablokován.

Finančně pro Djokoviče skončilo US Open ztrátou 267 500 dolarů (5,998 milionu korun). Po diskvalifikaci přišel o 250 000 dolarů na odměnách za postup do osmifinále, k pokutě 10 000 dolarů za nesportovní chování pak navíc přibyla ještě penalizace 7500 dolarů za to, že se nedostavil na tiskovou konferenci po zápase.

Během kariéry Srb ale na prémiích vydělal více než 140 milionů dolarů.