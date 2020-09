Těžko hledal slova, topil se ve štěstí. Rakouský tenista Dominic Thiem zvládl senzační obrat ve finále US Open a je grandslamovým šampionem. „Splnil jsem si životní sen. Byl to můj velký cíl, myslel jsem na něj mnoho let," prohlásil třetí hráč světového žebříčku. Ve finále porazil svého kamaráda a velkého rivala Alexandra Zvereva z Německa 3:2 na sety. Strhující bitva trvala čtyři hodiny a jednu minutu.