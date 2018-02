Nebyl jsem ve stavu, kdy bych to tam nasmažil a odjel, přiznával Moravec

Kazí vám poslední položka dojem z jinak povedeného závodu?

Tak čtyři nuly tu nikdo nedal. Spíš na ledě mi to jelo skvěle, sjezdy byly totálně zmrzlé, ale tady v tom sněhu, co byl projetý, to nebylo ono. V kopci před cílem jsem vůbec neměl šanci na nějakou reakci, z toho jsem zklamaný, protože s Eberhardem jsem nebyl schopen jet.

Vaše jediná chybná rána šla podle trenérů vedle jen o milimetry.

Já s těma stojkama bojoval. Kolikrát je člověk v takovém tranzu a střílí to snáz, teď to nebylo ono. Necítil jsem tu správnou stabilitu a neměl pocit, že bych to mohl risknout a nasypat to tam. Ale vůbec nevím, kam ta rána mimo šla.

Když jste přijížděl na poslední položku, vnímal jste, že vedoucí závodníci chybovali a mohl byste být ve hře o bronz?

Viděl jsem, že někteří odbočovali na trestné kolo. Nevěděl jsem kdo je kdo, ale nebyl jsem prostě ve stavu, kdy bych si mohl říct, že když to tam nasmažím, odjedu před nimi. Snažil jsem se tu položku odstřílet co nejlíp, což se mi úplně nepodařilo. Ale když vidím, že Svendsen byl jen jedenáct sekund za Fourcadem se Schemppem, měl bych velké potíže tam s ním vůbec být.

Pořád je jedenácté místo vaším nejlepším výsledkem na těchto hrách.

Výsledek to není špatný, ale s průběhem závodu spokojený nejsem. Do osmého místa bych byl opravdu maximálně spokojený.