Sekáč změnil přístup k hokeji: Občas mi ještě rupne v bedně, býval jsem větší rapl

Bál jste se, abyste si zase nepřivodil nějakou zdravotní újmu?

Vzpomněl jsem si na to. Když trenér Jandač v půlce ledna oznámil olympijskou nominaci, měl jsem před sebou ještě čtyři zápasy za Kazaň a říkal si, ať se mi hlavně zase nic nestane. Na ledě jsem se ale od podobných myšlenek musel oprostit, to bych zranění akorát přivolal.

Potěšil vás trenér Jandač, když říkal, že podle něj nyní v reprezentaci prorazíte?

Udělal mi tím radost, bylo to od něj hezké. Kéž by nám to v lajně s Eratem a Kovářem klapalo. Zatím jsme v tomto složení odehráli dva zápasy, z nich toho moc nevyvodím. Vím, že trenér i fanoušci ode mě budou očekávat góly. Pokusím se je nezklamat a roli střelce plnit.

Na klubové úrovni v Kazani se vám to daří, na svém kontě máte už 40 kanadských bodů, nejvíc ze všech Čechů. Cítíte nejlepší formu v kariéře?

Tahle nepřemýšlím, ale celkem mi to šlape. Může za to mix věcí: jsem starší a zkušenější, za poslední měsíce jsem hodně zesílil, což mi na ledě pomáhá ve všech směrech. Navíc na sobě pracuju víc než dřív, takže zlepšená forma a kanadské body musely přijít.

V čem nastala změna, že na sobě víc pracujete?

Celkově jsem si v hlavě musel upravit svůj přístup k hokeji. V rámci možností se na všechno snažím dívat pozitivně a hledat ty lepší věci. I když je pravda, že sem tam mi ještě stejně někdy rupne v bedně a začne to lítat. Býval jsem ale mnohem větší rapl, což přičítám mladické nerozvážnosti.

Právě ta vás připravila o více než dvě sezóny v NHL?

Bohužel jsem tehdy řádil a nebral hokej tak profesionálně. Když mi trenéři něco vytýkali, místo toho, abych začal víc makat, urazil jsem se. Prostě jsem tomu nedával sto procent. Jsem rád, že si to teď, i když až v pětadvaceti letech, uvědomuju.

Sníte o tom, že se do NHL vrátíte?

Samozřejmě, každý hokejista by měl chtít hrát nejlepší ligu světa, pokud to jen trošku jde. Teď se ale soustředím jen na olympiádu, beru ji jako velkou poctu a splněný sen. Ne každému se poštěstí ji zažít. A je úplně jedno, že v Koreji nebudou startovat ti nejlepší hráči z NHL.

Těšíte se, až turnaj konečně vypukne?

Nemůžu se dočkat! Vždyť poslední utkání jsem odehrál 23. ledna, poslední dva týdny jenom trénuju. Ta pauza už je fakt dlouhá.