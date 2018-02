Přece nebudu po první výhře někoho shazovat, odmítá Jandač kritizovat hráče

Povinnost splnili, tři body proti Koreji získali, moc dalších důvodů ke spokojenosti ale česká hokejová reprezentace po vstupu do ZOH nemá. Národní tým se totiž k výhře 2:1 po rozpačitém výkonu protrápil a strachovat se o ni musel až do poslední vteřiny.

Michal Řepík posílá Čechy do vedení 2:1 nad Koreou.

„Byli jsme nervózní, vůbec to nebyl jednoduchý zápas. Několikrát nám zatrnulo, nejen v poslední minutě, kdy puk létal kolem naší branky a Korejci mohli vyrovnat," věděl trenér Josef Jandač.

„Domácí do toho šli na plné pecky, byli opravdu nepříjemní. Musím je pochválit, byli nám vyrovnaným soupeřem. Nemají se za co stydět," smekal brankář Pavel Francouz.

Český tým měl od úvodu problém vyrovnat se nažhaveným Korejcům v pohybu a od osmé minuty navíc po střele Čo Min-ha přes clonícího Kováře prohrával. „Nebudu se vymlouvat, měl jsem ten puk mít," mrzelo brankáře Francouze.

Češi se sice částečně oklepali, když za necelých pět minut Kovář v přesilovce vyrovnal a za dalších pět minut Řepík v oslabení otočil skóre, ani to ale k většímu uklidnění nepomohlo.

„K tomu bychom potřebovali přidat ještě jeden gól. Kdybychom odskočili na dvoubrankový rozdíl, utkání by určitě vypadalo jinak a hrálo by se nám líp," uvědomoval si Jandač.

Jenže překonat Daltona, který si nakonec připsal 38 úspěšných zákroků, se ve vyložených šancích nepodařilo Eratovi, Mertlovi, Kolářovi a několikrát ani Červenkovi, který ve třetí třetině nastřelil i horní tyčku.

„Proto to drama až do konce. Ze střídačky jsem cítil, jak na kluky doléhá, aby neudělali nějakou chybu, po níž by soupeř vyrovnal," všiml si trenér. „Puky jsme zbytečně odhazovali od sebe a sami jsme se tím dostávali pod tlak. Měli jsme být trpělivější a klidnější," věděl obránce Jakub Nakládal.

Jandač viděl i další nedostatky ve hře. „Nehráli jsme kompaktně pospolu, naopak jsme byli zbytečně roztažení na čtyřiceti metrech a vznikaly díry. Nebyli jsme ani dostatečně silní v osobních soubojích. Počítá se ale vítězství, přece nebudu po první výhře někoho shazovat," odmítá trenér hráče kritizovat.

Jeho mužstvo na rozdíl od OSR či USA úlohu favorita na úvod turnaje výsledkově zvládlo. „Je to úleva, prohry Rusů i Američanů pro nás byly velkým šokem," přiznává Francouz.