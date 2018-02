Hokejisté se dostali po 12 letech do olympijského semifinále. Teď chtějí vyzrát i na Rusy

Je to tam, čeští hokejisté postoupili do semifinále olympijského turnaje, porazili tým USA 3:2 po samostatných nájezdech.

Rozhodující samostatný nájezd, který katapultoval český tým do semifinále olympijského turnaje. Petr Koukal posílá puk po ledě pod tělem amerického brankáře Ryana Zapolského.

Velkou bitvu přinesl úvodní čtvrtfinálový duel mezi českými hokejisty a USA. Na snímku Ryan Donato padá po zákroku Vojtěcha Mozíka (vlevo) do branky Pavla Francouze.

Americký útočník Jim Slater se raduje z gólu, který vstřelil do sítě českého brankáře Pavla Francouze. Vlevo je obránce Ondřej Němec.

„Konečně se štěstí otočilo k nám. Žije šance na jakoukoliv medaili," rozplýval se nadšením útočník Roman Červenka, který zažil už olympijský turnaj ve Vancouveru 2010 a v Soči 2014. V obou případech končil český výběr účinkování ve čtvrtfinále.

Před osmi lety přitom zažil zklamání v roli asistenta trenéra i Josef Jandač, nynější hlavní kouč. „Ohromně jsem si přál postoupit. Dostal jsem možnost být na olympiádě a teď jsme s celým týmem dostali šanci hrát o medaile, což je paráda,. Na myšlenky, zda jde o zadostiučinění po Vancouveru není čas," lebedil si Jandač.

Český výběr byl v semifinále hokejového turnaje na ZOH naposledy v Turíně 2006. Tehdy tým trenéra Hadamczika bral bronz. Na velkém turnaji však zůstal bez medaile vždy od světového šampionátu 2013, naposledy o rok dříve bylo Česko třetí.

Na góly se Češi nadřou

Bitva o postup mezi nejlepší kvarteto týmu v Pchjongčchangu se nevyvíjela dobře. Češi prohrávali. „Spoluhráči mi nechtěně vytvořili dokonalou clonu," posteskl si brankář Pavel Francouz, že při prvním gólu Američanů nic neviděl. Jandačův tým se ale nesložil a skóre otočil. Jenže chyba při oslabení posadila na koně Američany, kteří následně měli i kvůli českým oslabením převahu. Francouz však všechny výpady ustál, při dělovce O´Neilla jej v 58. minutě zachránila horní tyčka a při samostatných nájezdech Česku vyčaroval postup.

„Celkově hrajeme na olympiádě dobře do obrany, velmi obětavě. Ale hrozně se nadřeme na góly. Chtělo by to větší brankový příspěvek. Je jedno, zda se trefí obránce či útočník. Máme pořád ve hře plno okamžiků, kdy kluci prováhají střelu. Na můj vkus musí létat puků na branku více," rekapituloval nejen bitvu s Američany český trenér.

Šest proher v řadě

Jeho družina narazí v semifinále na výběr Olympijských sportovců z Ruska, kteří deklasovali Norsko. V bitvách s odvěkým rivalem však čeští hokejisté poznali slastné pocity z vítězství naposledy v září 2016 (2:1) v přípravně před Světovým pohárem. A to ještě po samostatných nájezdech. Následovalo šest proher v řadě!

„Jde o favorita turnaje. Z posledních zápasů je naše bilance negativní, ale nadešel čas změny. Mezi čtyřmi semifinalisty není outsider," nevzdával se naděje na účast v bitvě o zlato Jandač. „Slováci nám ukázali, že Rusové jsou k poražení. Ještě jsme neodehráli v Koreji snadný zápas, což nám pomáhá," mínil Červenka. „Mají skvělý tým plný velkých individualit. My bojujeme, dřeme, jsme soudržní. A se skvělým Francouzem se puzzle skládá, proto nejsme bez šance," věřil útočník Petr Koukal.