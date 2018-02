Změna na poslední chvíli! Hokejisté nastoupí proti Rusům i s Jordánem

Už už to vypadalo, že čeští hokejisté nastoupí do semifinálového zápasu olympijských her v Pchjongčchangu bez obránce Michala Jordána. Jenže pár minut před utkáním bylo všechno jinak a bek Chabarovsku se s týmem zúčastnil rozbruslení. Ukázalo se, že svalové zranění, které jej limitovalo, mu nakonec dovolí nastoupit.