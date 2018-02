Zraněný Podladtchikov nepůjde do další bitvy s hvězdným Whitem, zlato v U-rampě nemůže obhajovat

Podladtchikov spadl před dvěma týdny v Aspenu na hlavu, zlomil si nos a až později se ukázalo, že měl krvácení do mozku. Byť se jeho stav zlepšoval, po dnešním tréninku a dalších lékařských testech v Pchjongčchangu musel účast vzdát.

"Bylo by to velké riziko," oznámil Podladtchikov na tiskové konferenci. "Za poslední dny se situace hodně zlepšila, cítil jsem se docela dobře. Ale to, co (v U-rampě) děláme, je tak riskantní, že bych možná už nevstal, kdybych znovu spadl na hlavu," uvedl devětadvacetiletý rodák z Ruska.

V sobotu se vrátí z Koreje domů. Kvalifikace v U-rampě začne o tři dny později. Před čtyřmi lety v Soči Podladtchikov připravil Whitea o šanci vyhrát olympijský závod potřetí za sebou, Američan tehdy zůstal bez medaile.