Samková jde obhajovat zlato. Trať bude skvělá a velká, libuje si

Česká olympijská naděje na medaili v Jižní Koreji má jméno Eva Samková. V Soči slavila zlato, co si bude spojovat s Pchjongčchangem? „Když se to nepovede, tak co, jednou jsem už vyhrála. Můžu vyhrát něco jiného. Nejsem zase až tak stará, můžu jet na další,“ snaží se česká snowboardistka držet na pohodové vlně. Co bude pro ni výhoda na trati, co naopak nevýhoda? Vše se dozvíte v našem videu. Závod začíná kvalifikací za pár hodin - v pátek ve 2:00.