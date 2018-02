Šachy s královskou disciplínou Ledecké! Kvalifikaci i závod pojede v sobotu

Původně se kvalifikace o šestnáct míst ve vyřazovacím pavouku měla jet ve čtvrtek v poledne (4.00 SEČ) jenže po večerním mítinku se program změnil: kvalifikace začne v sobotu v 9.00 (1.00 SEČ) a start vyřazovacích jízd se posunul o hodinu a půl na 13.30 (5.30 SEČ). Oficiální důvod? Špatná předpověď počasí.

Toto zdůvodnění ale úplně nekoresponduje s dalšími přesuny lyžařských závodů, třeba ženská kombinace se přesouvala z pátku právě na čtvrtek. A trenérům ani závodníkům se nezamlouval zcela nezvyklý formát závodu, kdy měl být mezi kvalifikací a finále den volna.

Původní program zhatil start ve sjezdu

Každopádně pokud by byl takto daný program od začátku, Ledecká by měla větší šanci představit se i ve sjezdu, což byla její nejsilnější lyžařská disciplína, v prosinci v něm při SP v Lake Louise dojela sedmá. „Napadly mě nějaké věci, které ale nemůžete napsat," povzdechl si lyžařský kouč Ledecké Tomáš Bank.

„Je to samozřejmě škoda, ale asi to tak mělo být. I tak by to bylo těsné, navíc se super-G povedlo, tak to tolik nevadí a dá se to přežít. Kdyby se nepovedlo, vadilo by to dost," přemítal trenér senzační šampiónky ze super-G.

It's been described as the biggest upset in the history of the Winter Olympic Games. Listen to the reaction of Eurosport commentators from across Europe to Ester Ledecka's sensational win in the women's Super-G yesterday.#PyeongChang2018 #Olympics #Ledecka pic.twitter.com/OvgOHuPAV0 — Eurosport (@Eurosport) February 18, 2018

I pro něj byla zpráva o přeložení kvalifikace absolutní novinkou, ostatně ani v zákulisí se o podobném přeložení nemluvilo. Nakolik by byl start Ledecké ve sjezdu, který vyhrála Italka Sofia Goggiaová, reálný? „Měla by další dva dny. Ale zase by se zvýšila šance, že by se mohlo něco stát. Ve sjezdu člověk nikdy neví," vykládal smířeně. „A takhle jsme se předem mohli na super-G zaměřit a netříštili jsme zájmy," hlásil.

Ledecká ještě po sobotním slavnostním vyhlášení naznačovala, že by sjezd i při původním programu mohla zkusit, ale reálně její tým tuto variantu nezvažoval. „Asi jí to vrtalo hlavou, ale já jsem byl poslední, kdo by ji do toho tlačil. Hned jsem to zavrhl," ujišťoval Bank.

Po olympiádě Ledecká zřejmě vynechá lyžařské závody v Crans Montaně a bude se soustředit na boj o křišťálový glóbus ve snowboardingu v tureckém Kayseri.