Hirscher se trápil celý týden, konec ve slalomu ho nepřekvapil

Hirscher přitom na hrách v Koreji vyhrál kombinaci i obří slalom a měl nakročeno k tomu, aby jako teprve čtvrtý závodník v historii získal na jedné olympiádě tři zlaté medaile ve sjezdovém lyžování. Místo toho však úřadující mistr světa a šestinásobný vítěz Světového poháru v polovině trati chyboval a jízdu nedokončil.

Něco takového se Hirscherovi stalo poprvé od února 2016 a agentura Reuters jeho selhání označila za stejnou senzaci jako vítězství Ester Ledecké v superobřím slalomu. "Samozřejmě, že je to zklamání. Ale od startu jsem se necítil dobře. Vlastně to bylo v hajzlu ještě předtím," řekl Hirscher.

Nepomohla mu ani skutečnost, že trať pro slalom stavěl jeho trenér Michael Pircher. "Nebyl jsem schopný nabrat rychlost. Nedokázali jsme přijít na to, jak na tomhle sněhu projíždět branky čistě a plynule. Vůbec jsem nevěděl, co s tím," přiznal Hirscher.

Za čtyři roky? Uvidíme...

Rakouský lyžař konstatoval, že vzhledem ke špatným výsledkům v tréninku ho vyřazení v prvním kole příliš nepřekvapilo. "Když dva dny víte, že se nic nezmění a jste bez šance, tak se s tím smíříte. Ale i tak jsem to zkusil a dal jsem do toho úplně všechno," prohlásil.

Hirscher neprožil na olympiádě zklamání ve slalomu poprvé. Ve Vancouveru v roce 2010 skončil až pátý a před čtyřmi lety v Soči dojel druhý. Dvě zlata z Pchjongčchangu však další neúspěch staví do trochu jiného světla. "Moje vítězství v kombinaci bylo neuvěřitelné a perfektní. Bylo to obrovské překvapení stejně jako to, že tady teď stojím jako vyřazený," řekl novinářům.

Hirscher také zdá se změnil názor, že hry v Pchjongčchangu budou jeho poslední. "Musím mít zlato ze slalomu," prohlásil se smíchem. "Ne, dělám si legraci. Ale uvidíme za čtyři roky," přidal směrem k další olympiádě v roce 2022, která se uskuteční v Pekingu.