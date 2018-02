Britský funkcionář musí po bitce s ochrankou ze ZOH odcestovat

Čtyřicetiletý bývalý skeletonista, jenž pod pěti kruhy sám dvakrát závodil, se za incident omluvil. MOV podrobnosti nezveřejnil; podle médií se Pengilly popral s členem ochranky, když ráno opouštěl hotel, a zranil ho.

"Snažil jsem se strážného obejít, ale on tvrdil, že mám jít jinudy," řekl serveru insidethegames viceprezident mezinárodní federace bobistů a skeletonistů, jenž je i členem MOV.

Muž z ochranky se mu postavil do cesty a chtěl vidět akreditaci. Když se kontrola protahovala, Pengilly prý muže oběhl a pokračoval svou cestou. Rozhodně odmítl, že by do někoho strkal.