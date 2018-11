Namířená zbraň pozitivně změnila život oběti

Robin Arzonová se musela zahledět smrti tváří v tvář, aby se v jejím životě něco změnilo. Od doby, kdy se téměř stala dcerou smrti, začala přemýšlet jinak. A jiné myšlení přineslo i radikální změny do života a kariéry. Zdá se, že ku prospěchu samotné atletky, ale i jejího širokého okolí. Vzdát se ale dobře placeného místa korporátní právničky určitě nebylo jednoduché.

Na střední škole byla mladá Newyorčanka Robin se spolužáky ve vinárně na Manhattanu, když do podniku vtrhl muž se zbraní. Čtyřicet návštěvníků podniku si vzal jako rukojmí, mladou Robin si vytipoval jako spojku s policií a používal ji jako vyjednavače. Rukojmí poléval leteckým petrolejem a hrozil, že je zapálí. Dívka stála téměř neustále s hlavní nabité zbraně u hlavy. Traumatický zážitek trval tři dlouhé hodiny, než se dvěma odvážným rukojmím podařilo kriminálníka překvapit a na chvíli jej zaměstnat, než mohla dovnitř vtrhnout policejní jednotka a zjednat pořádek.

Prožitek chvil, kdy se už loučila se životem, Robin hluboce ovlivnil. Po dokončení střední školy odešla na univerzitu studovat práva a stala se dobře placenou korporátní právničkou. Pracovala dlouhé hodiny a prodírala se spletí pořádně zakroucených paragrafů. Myšlenky si v každé volné chvilce chodila tříbit do parku během. Pozvolna jí začalo docházet, že toto není život, jaký chce vést.

Zamilovala se do atletiky a běhu a přemýšlela, jak by se mohla v této branži uchytit. Dnes je úspěšnou instruktorkou spinningu a běhu na páse. Svým příkladem inspiruje, povzbuzuje a mění spousty obyvatel New Yorku, jak uvádí magazín Runner's World. Za sebou má už přes pět desítek závodů včetně maratonů a ultramaratonů. Trénuje dvě až tři hodiny denně, šest dní v týdnu a dvanáct měsíců v roce.

Traumatické zážitky ze studií ale nejsou jedinou překážkou, s níž se musí na své cestě vyrovnávat. Před čtyřmi lety byla Arzonové diagnostikována cukrovka prvního typu, při níž zcela selhávají buňky slinivky břišní. Atletka s klidem hráče pokeru přijala diagnózu a trénuje dál. Ještě před zdrcující diagnózou byla schopná úspěšně absolvovat ultramaratony, proto věří, že i tuto výzvu zvládne. „Často zjišťujeme, že žijeme v kultuře, kde lidé hledají všemožné zkratky. Někdy ale žádné zkratky neexistují a je to tak dobře," shrnuje atletka.