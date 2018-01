Běhající máma: Kam s dětmi?

Věta, kterou asi zná každá máma i všichni kolem. Někdy jen výmluva, neboť kdo opravdu chce, zařídí si to. Na lehkou váhu to ale také nelze brát, zejména jsou-li děti malé a my to s běháním myslíme vážně. Situaci dále zhoršují chvíle, kdy se děti rozhodnou marodit, přijde nečekaná návštěva nebo partner uvízne v koloně cestou z práce. Zde je několik tipů, jak zvládnout běh i s několika mláďaty.

Pokud partner také běhá, jsou v zásadě dvě možnosti: buďto chápe důležitost pravidelného tréninku jak svého, tak i vašeho, vyhovíte si a u dětí se vystřídáte. Co když ale myslí jen na své běžecké ego s tím, že vy jste přece celý den doma, a tak si nějak poradíte nebo to přece tolik nepotřebujete? Máte-li štěstí na ten první typ, hýčkejte si ho. V opačném případě se tvrdě ohraďte a stůjte si za svým.

Přivstaňte si a vyběhněte zrána. Výhody: Budete mít příjemný pocit, že již máte splněno, a na celý den vás to pozitivně naladí. Budete doma ještě dřív, než váš partner vstane do práce, měl by o tom ale vědět, kdyby se některé z dětí dožadovalo pozornosti. Nevýhody: Nic pro ty, co nejsou ranními ptáčaty a nelze realizovat ani tehdy, jsou-li ranními ptáčaty vaše děti.

Vyrazte s kočárkem. Běhat lze i tehdy, pokud partner (ani babičky) neslouží. Pořiďte si speciální sportovní vozidlo, s nímž lze dobře běhat. Bezkonkurenčně nejlepší je vozík za kolo Kozlík, s nímž lze naběhat hodně kilometrů (nezřídka jsem s dítkem uběhla i třicet) a především: je lehký, prostorný a lehce ovladatelný. Je sice dražší, ale pokud běhat opravdu chcete, jděte do něj a kočárek na běžné chození buďto nepotřebujete, nebo si pořiďte ojetinu, aby měly babičky s čím jezdit. Mnozí rodiče bohužel postupují obráceně: neváhají vrazit dvacet tisíc i více do takzvaně "sportovního" kočárku (s nímž se ovšem sportovat vůbec nedá), a na sport si pak pořizují neohrabané a těžké vozíky, s nimiž se přinejmenším hodně nadřou.

Běhejte s chůvičkou. Nedovolí-li vám finance nebo vlastní přesvědčení profesionální hlídání v podobě chůvy, hlídacího centra nebo soukromé mateřinky, pořiďte si elektronickou chůvičku, co nejmenší a s dobrým dosahem. Můžete si sice připadat jak křeček v kolečku, neboť váš okruh bude moci být jen velmi krátký, třeba jen kolem bloku, ale běžíte!

Vezměte kočárek na atletickou dráhu a v době, kdy dítě obvykle spí, absolvujte trénink tam. Nemusíte tu běhat jen kolem dokola, naopak využijte možnosti stadiónu: dejte si tu abecedu, rovinky, intervaly. Starší dítě si již pohraje například na dálkařském pískovišti, když tam právě nikdo neskáče. Z bezpečnostních důvodů je také nutné vyhledat dobu, kdy tam trénuje nejméně lidí a vyhnout se tak možným kolizím s běžci na dráze. Někde po vás mohou chtít nějaký příspěvek – informujte se raději předem. Zkušenost je taková, že zeptáte-li se na rovinu, zda a za jakých podmínek si na dráze můžete občas zatrénovat, buďto vám obolus odpustí, nebo bude skutečně symbolický.

Domluvte se s kamarádkou a hlídejte si děti navzájem. Může to být také běžkyně, ale není to podmínkou. Vy ji využijte k běhání. Jestli je kamarádka zapřisáhlý neběžec, nechte ji v klidu dojít si třeba na kosmetiku. Relax a odpočinek od dětí potřebujeme všechny a způsob, jak s ním naložit, také každé z nás vyhovuje jinak. Pokud jsem měla ve svých dobách s malými dětmi domluvené hlídání, využila jsem je téměř vždy na trénink, naopak pochůzky po doktorech, úřadech a obchodech jsem raději absolvovala s ratolestmi – jen, abych si mohla co nejčastěji vyběhnout bez kočáru, nalehko.

Využijte staršího sourozence. Pokud máte mezi dětmi větší věkový rozdíl, mohou starší děti hlídat ty mladší. Získávají tím zkušenosti do života. Je na nás, v jakém věku jim to svěříme. Starší sourozenec by ale neměl mít jen povinnost. Přiměřeně jej za jeho pomoc, která pro něj také není snadná, odměňte. Jen tak neprotáhne obličej, když jej o totéž požádáte znovu.

A co závody? Co s tím, jestli oba s partnerem závodíte nebo partner s vámi naopak vaše hobby nesdílí, na závody se s vámi nepotáhne - a nechce ani doma dítko pohlídat? Naložte děti a na závody prostě přijeďte. Obvykle se najde nějaký ochotný a spolehlivý hlídací neběhající doprovod z řad vašich známých. Pokud se vám příčí někomu jen tak hodit děti na krk, přivezte si doprovod vlastní (kamarádku), nebo se poptejte na možnosti přímo u pořadatele. Neseďte ale doma!

Je samozřejmě jasné, že ne vždy vše vyjde a odběháte podle plánu. I zde však platí, že kdo nechce, hledá důvody ‒ a kdo chce, hledá způsoby. A jaké jsou ty vaše?