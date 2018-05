Drsná žena zlomila mužský rekord. Zaplatila víc než dost

„Vždycky jsem chtěla zápis ve světové knize rekordů, je to prostě boží," svěřila se Mckayová novinářům. V Guinnessově knize rekordů pročítala po jednom všechny zápisy a hledala pro sebe to pravé. Nakonec našla rekord v běhu na 10 kilometrů se 100librovým závažím, který patřil muži z jednoho přespolního běhu. Odpovídající ženský rekord zatím pro takovýto výkon nebyl stanoven ani na silnici, ani v terénu. Morgan našla, co hledala.

Komisaři od Guinnesse měli několik podmínek: Musí závod absolvovat v čase pod tři a půl hodiny a musí svůj pokus provést na trati certifikované zlatou známkou IAAF. První podmínka pro ni nepředstavovala žádnou překážku. Chtěla totiž pokořit mužský rekord 1 hodina, 53 minut. Druhou podmínku splňovala v kanadském hlavním městě jen desítka Tamarack Race Weekend 10K. Mckayová před čtyřmi lety ve stejné sérii absolvovala maratón, trať znala, a tak ani druhá podmínka nepředstavovala žádný problém.

Weight for it: Morgan McKay’s bid for a Guinness World Record https://t.co/rUFqf51u1s pic.twitter.com/DKpRl2fFpr — Ottawa Sun (@ottawasuncom) 28. května 2018

Od známých si Morgan vypůjčila vojenský batoh s trubkovou konstrukcí a na něj naložila několik závaží ze své posilovny, visací zámky, a dokonce i několik svých medailí z jiných závodů tak, aby dosáhla přesně na hmotnost 100 liber (asi 45,36 kilogramu). Následně trenérka nafilmovala proces svého balení věcí na závod a několik jejích přátel zaznamenávalo i celý její úspěšný pokus. Jeden z nich pořizoval záznam ze selfie tyče, druhý na dvě kamery připevněné na taktické vestě.

V cíli bylo nutné vše znovu převážit a prokázat tak, že si Mckayová cestou nic neodložila a celý náklad nesla po celou dobu na zádech. Její čas byl nakonec 1 hodina, 34 minut, což je výkon lepší než v mužské kategorii, i když tam šlo navíc o běh v terénu. Mckayová o sobě dala světu vědět už dříve svým vítězstvím ve zdrcujícím závodě Spartan Ultra World Championship na Islandu, kde absolvovala 24hodinový překážkový závod za extrémního počasí a v náročném terénu.

Vedle nejrůznějších poplatků se Morgan rozhodla zaplatit navíc 600 dolarů za zkrácení doby ověřování rekordu z běžných dvanácti týdnů na pět dní. Už teď je ale přesvědčená, že rekord jí bude uznán i oficiálně. „Pročetli jsme pravidla snad stokrát. Udělali jsme všechno podle nich, abychom riziko minimalizovali na nulu," povídala běžkyně přesvědčivě před novináři.