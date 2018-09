Mug cake: Zdravá a rychlá snídaně pro sportovce i dietáře

Dal by se nazvat hrnkovým dortíkem, protože se peče právě v hrnku – žádné speciální formy netřeba. Mug cake jde připravit na nekonečno způsobů. Neexistuje jeden správný recept, takže lze říci, že mug cake vlastně nejde pokazit. Patří do něj to, co má dotyčný rád – ovoce, oříšky, živočišný či rostlinný jogurt/mléko, kakao, protein... Mug cake se plně přizpůsobí výživovým nárokům sportovce stejně jako člověka shazujícího přebytečná kila.

Příprava mug caku je velmi rychlá. Hravě si s tím poradí také muži, a to i bez schopností Jamieho Olivera. Hotové těsto z vybraných surovin se do výsledného dortíku upeče buď za tři minuty v mikrovlnce, nebo za 12 až 15 minut v troubě. Záleží na použitých ingrediencích.

Jak na to?

Protože mug cake má být pěkně nadýchaný jako třeba muffin, je ideální smíchat při přípravě těsta zvlášť sypké a tekuté ingredience. Do jedné misky tedy nasypte mouku (z alternativních je výborná mandlová nebo kokosová), kypřící prášek a podle chuti kakao, ovesné vločky, semínka nebo třeba najemno nadrcené oříšky... K dokonalosti pak mug cake dovede skořice či vanilka.

Do druhé misky pak přijde mléko (může být i rostlinné či bezlaktózové), jogurt nebo tvaroh a ovoce. V některých variantách se přidává také vejce. Zdravě osladit lze medem, agávovým nebo javorovým sirupem.

Nakonec obsah obou misek pečlivě smíchejte dohromady tak, aby vzniklo vláčné těsto, které je případně možné trochu naředit vodou, nebo naopak zahustit třeba ovesnými vločkami. Množství těsta závisí na velikosti hrnečku. Naplnit byste jej měli zhruba do půlky. Pokud ho předem vymažete kokosovým olejem nebo jiným tukem, snadno pak mug cake vyklopíte.

Ani po upečení se fantazii meze nekladou. Výborně tenhle jednoduchý a výživný dortík ozdobí jogurt, medová poleva s oříšky, ovoce nebo cokoliv dalšího.

Mug cake pro běžce

Mug cake, po kterém se bude nejen dobře běhat, ale celkově sportovat, má v sobě jako bonus protein. Je stejně jako ty ostatní výživný, rychlý a chutný. Množství ingrediencí lze upravit podle velikosti hrnku, vždy ale tak, aby těsto zůstalo vláčné.