Žít a běhat s mlékem, nebo raději bez?

Už dlouhá léta se i rekreační běžci zabývají tím, co jedí. Zároveň se snaží žít zdravěji i najít nějakou stravovací alternativu, která by jim umožňovala dosahovat lepších výsledků. Zpravidla se jedná o nejrůznější experimenty s vynecháním určité skupiny jídel. Běžci doufají i v to, že „zázračná“ dieta jim zajistí výhodu oproti ostatním. Opravdu to tak může fungovat. Jak je to s kravským mlékem?