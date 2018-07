TRÉNINK: Krůtí sendvič ‒ grilované kopce servírované na plátcích tempa

V tomto tréninku budeme takzvaně honit dva zajíce najednou, případně zabíjet dvě mouchy jednou ranou. Sílu, kterou nám propůjčují běhy do kopců, nakombinujeme ještě s tempovými běhy, které nám propůjčují vytrvalost, rychlostní vytrvalost. Sendvič znamená prokládání a vrstvení různých prvků a my budeme prokládat sety běhů do kopce s tempovým během zaměřeným na cílovou rychlost půlmaratonu nebo maratonu.

Pořádné rozproudění krve je základ, takže úplně na začátek věnujeme 10-15 minut rozklusání, dynamickému strečinku, abecedě a rovinkám. Pak už se pustíme do práce. Najdeme si prudší kopec, který nám umožní běžet do něj naplno po dobu 20 vteřin. Takový si dáme 3-6x za sebou, přičemž nahoru běžíme naplno, dolů velmi zvolna, případně chůzí tak, abychom udrželi jednotlivé pauzy v rozsahu 1-1,5 minuty. Po závěrečném kopci 2 minuty vyklušeme/přesuneme se na rovinatější terén, kde vystřihneme 3-5 kilometrů v cílové rychlosti našeho maratonu nebo půlmaratonu. To by mělo vydat na maximálně cca 25 minut. Následuje řádné vyklusání na závěr kolem 10-15 minut.

KRŮTÍ SENDVIČ 10-15 minut zahřátí (dynamický strečink, abeceda, rovinky) 3-6 opakování: 20 vteřin do kopce naplno, 1-1,5 minuty výklus zpět 2 minuty výklus po závěrečném kopci/přesun na rovinu 3-5 kilometrů v závodním tempu (10-15 minut výklus a KONEC ‒ pro méně zkušené; alternativně pokračujeme:) 4 minuty výklus 3-6 opakování: 20 vteřin do kopce naplno, 1-1,5 minuty výklus zpět 2 minuty výklus po závěrečném kopci/přesun na rovinu 3-5 kilometrů v závodním tempu 10-15 minut výklus

Pokud patříte mezi zkušenější běžce, ještě nevěšte své propocené maratonky na hřebík, neodebírejte se k domovu. Čeká vás ještě jedno opakování celého sendviče! Po tempovém běhu tedy neběžíte uvolněně domů, ale dáte si cca 4 minuty výklus a pustíte se znovu do série kopců tak jako v prvním případě. Stejně tak následuje i druhý tempový běh. A pak závěrečný výklus. Až teď máte hotovo. Gratulujeme!