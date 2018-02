TRÉNINK: Crosstraining v běžeckém hávu

Běžci trénují převážně od pasu dolů. I když všichni, kteří čtou pravidelně naši rubriku, dnes už vědí, že do správnému běhu je potřeba zapojit celé tělo. Ruce, břicho, záda, krk... to všechno by mělo vytvářet harmonický celek. Samotným během ale celé tělo nenatrénujete. Co s tím? Máme pro vás tip na jednoduchý trénink, který z vás udělá běžce celou duší i celým tělem.