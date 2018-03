TRÉNINK: Dejte si do těla s prastarým klasikem!

Chtěli byste být jako Roger Bannister? Pokud ale už dlouhá léta nepůsobíte na poli neurologie, půjde to jen stěží. Ale počkejte, je tu ještě jedna věc! Chtěli byste být jako on alespoň ve světě sportu? Běhat ukrutně rychle jednu míli? Pak je tu jistá naděje. Zkuste jeho oblíbený trénink, který jej dovedl až do učebnic běžeckého dějepisu.