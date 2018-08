Brutální závod pískem: Poušť zůstala v rukou domácích

Mongolskou část série vedoucí skrz poušť Gobi vyhrál Wong Ho Čung. Druhé a třetí místo uhájili japonští běžci Wataru Iino a Takuja Wakaoka. Vítězství v ženské kategorii si odnesla německá vytrvalkyně žijící ve Spojených státech amerických Angela Zaehová. Její čas činil 25 hodin a 10 minut, přičemž tento výkon znamenal pro vytrvalkyni pátou příčku v celkovém pořadí.

Letošní ročník byl v pořadí už patnáctý. Šestietapový závod byl zahájen 29. července a účastnilo se jej přes dvě stovky závodníků a závodnic z padesátky zemí celého světa. Účastníci si tak na vlastní kůži mohli okusit útrapy putování Čingischána mongolskou divočinou.

Závod Gobi March je zařazen do série 4Deserts, která dále sdružuje i závody Atacama Crossing (běh jihoamerickou pouští, nejsušší na Zemi), Namib Race (křižování africkou pouští) a The Last Desert (jediný etapový závod v Antarktidě).