Ukrajinští veteráni našli podporu při závodech

Devět amerických vojáků, šest polských příslušníků a 221 ukrajinských válečných veteránů urazili společně desetikilometrový úsek na maratónské trati závodu v hlavním městě. Hlavním účelem akce bylo vyjádřit podporu ukrajinským vojákům bojujícím na východě země s proruskými separatisty.

Příslušníci všech zemí se shodli na tom, že běh byl pro ně sjednocující. Představuje prý pro ně také naději do budoucna, kdy by se měly konat i další podobné akce.

„Nejlepší podporu, kterou jsem měl, mi poskytovali kluci za mnou, kteří mě mohli kdykoli předběhnout, ale neudělali to. Pořád jsem je slyšel křičet: ‚My jsme tvůj support!' Kdyby nebylo jich, určitě bych také doběhl, ale trvalo by mi to mnohem déle," řekl veterán z ukrajinských speciálních jednotek Oleksandr Darmoros.

„Je úplně úžasné, že tady můžeme běžet. Mám na sobě tričko s nápisem ‚God help Ukraine'. Takže my tady vlastně běháme pro zraněné ukrajinské veterány. Já jsem v americké armádě u letectva. A armáda je jako bratrství bez ohledu na státní příslušnost. Takže spolupracovat s lidmi z Polska a Ukrajiny je něco jako spolupracovat s bratry z jiných zemí," řekl novinářům Michael Gielbeda.

Kiev City Marathon letos uvítal na 11 000 běžců a běžkyň.