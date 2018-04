Síla stejné krve: Otec a syn bojují o rekord. Už potřetí

Rodinné duo z britského Warringtonu dosáhlo už v roce 2014 na maratónu v Londýně kombinovaného času 5 hodin, 18 minut a 35 vteřin. To je v průměru pod 2:40 na každého z nich. Úctyhodný výkon na amatérské sportovce! To ale zdaleka není všechno. O rok později na téže akci předvedli součtový čas 5:02:12. Každý z nich se tak v průměru dokázal zlepšit o více jak osm minut. A na letošní maratón v hlavním městě, který se poběží 22. dubna, nastupují s cílem prolomit hranici pěti hodin ‒ a znovu se tak dostat do knihy rekordů.

Otec Graham k tomu odhodlaně říká: „Pokusíme se dostat pod pět hodin. Já už nemládnu, v den závodu mi bude 53 let a je jasné, že v životě člověka je jen vymezený prostor pro možné rekordy. Myslím si, že toto je jedna z našich posledních příležitostí, kdy se o to můžeme pokusit."

Ve světě atletiky nejspíše i existují dvojice otec-syn, které by také mohly aspirovat na rekordy a jejichž součtový čas by si s výsledkem Greenových nic nezadal. Háček je ovšem v tom, že pro zápis je potřeba, aby otec i syn běželi stejný závod na stejném místě a ve stejný čas. A tady mají Graham s Benem velkou výhodu. I o to totiž jde.

Vývoj dalšího rekordního pokusu bude jistě zajímavý. Otec Graham si totiž v listopadu zlomil čéšku a stále se ještě vrací na svou předchozí výkonnostní úroveň. Tvrdě trénuje, pracuje na splnění společného snu a pevně věří v úspěch. Denně naběhá 16 kilometrů a odpočinek si dopřává jen jeden den v týdnu. Jeho syn Ben má zcela opačný přístup. Nabíhá méně kilometrů, snaží se je však absolvovat ve vysokých intenzitách.