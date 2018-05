Amatér zdrcujícím způsobem zesměšnil další baštu profesionálů

Poté co Juki Kawauči překvapivě a ve velkém stylu vyhrál na letošním maratónu v Bostonu a týden nato si dal japonský půlmaratón Gifu Seiryu Half-Marathon jako regenerační běh, při němž s časem 1:04:35 skončil celkově čtrnáctý, patrně dobře zregeneroval. Naznačuje to jeho zdrcující vítězství v prvním ultra.

Při loňském rozhovoru pro Běhání Kawauči naznačoval, že i na další roky chystá jak pořádné výkony, tak i spoustu legrace. Připomeňme, že Juki v minulosti trhal běžecké rekordy například také ve smokingu nebo v převleku za pandu. Teď se mu podařilo oboje skloubit dohromady ‒ z legrace si poprvé v životě vyzkoušel běžet ultra a se skromností sobě vlastní jej vyhrál o více než třicet minut.

Kawauči si do svého životopisu od nynějška zapisuje také vítězství v ultramaratónu Yatsugatake Nobeyama z japonského Nagana, které měří 71 kilometrů. Tady se mu, řečeno s trochou nadsázky, podařilo zesměšnit nejen traťový rekord, který překonal o více jak šest minut, ale i druhého závodníka v pořadí, který po něm dorazil do cíle s více než půlhodinovým zpožděním.

Celková potupa je samozřejmě o to větší, když k výsledku započítáte fakt, že Kawauči je ryze amatérský běžec. S tradičním japonským odevzdáním chodí normálně do práce. Rád by trénoval i vícefázově, ale z časových důvodů si něco takového prostě nemůže dovolit. Vysoké tréninkové dávky tak na něj čekají až o víkendu.

Nedávno se začalo proslýchat, že se Juki Kawauči chystá vstoupit na profesionální dráhu. Musel by tak opustit kancelářské místo u vládní agentury, což by ale ve výsledku znamenalo také to, že tento „Citizen Runner", Občan-běžec by konečně mohl přijmout podporu od sponzorů. Nedávný vývoj naznačuje, že by si vytrvalec o peníze v budoucnu nemusel dělat nejmenší starosti.