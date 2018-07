Fotíme za běhu, fotíme běžce

S rozmachem nejmodernějších technologií dnes fotí malé děti s aparáty, které se ještě před pár lety považovaly za profesionální. Stále sofistikovanější fotoaparáty si našly cestu i do mobilních telefonů, špičková optika je dnes k vidění i v miniaturních akčních kamerách nebo na dronech. Ani software na úpravu snímků v počítači nezůstává pozadu. Je dnes ještě nutné se něco učit, když technika provede všechno za nás?

Zmatené pobíhání po místě fotografování ‒ spotu, jak se dnes moderně říká ‒ s choulostivým expozimetrem na krku, aby člověk alespoň tušil, jak fotoaparát správně nastavit, to už dnes naštěstí skutečně nehrozí. Zdálo by se, že dnes může fotit a hlavně dělat dobré fotky úplně každý. Je to svým způsobem pravda. Pokud máte přístroj a objektivy za mnoho desítek či stovek tisíc korun, stačí jen dostatečně dlouho z dostatečného množství úhlů mačkat spoušť, pak možná ještě prosedět pár hodin za počítačem při postprodukci ‒ a určitě z toho dostanete nějakou profesionální fotografii.

Opravdu to tak ale někdo bude dělat? Opravdu na to bude mít chuť, ale hlavně čas?! Vy neztrácejte ani chvilku a soustřeďte se na to nejdůležitější! K mačkání spouště postupně přidávejte plánování, organizování, zkušenosti. Máme pro začátek pár dobrých tipů od profesionálů:

♦ I velmi zkušení fotografové, i když přesně vědí, kde budou fotit, přijíždějí na místo třeba i o hodinu dvě dříve a pečlivě zkoušejí různé perspektivy, úhly, náklony a hlavně světelné podmínky. To, co vaše fotografie věrně nezachytí, si jen velmi těžko doma domalujete. Nechte si čas a všechno důkladně promyslete.

♦ Méně je někdy více: Zpočátku je asi nejlepší soustředit se na celkovou kompozici snímku, jeho rozvržení. Netahejte s sebou zbytečně moc stativů, blesků a objektivů. Rozčilování s technikou si nechte na jindy, vyrazte s jednodušší výbavou. I s tou lze udělat vynikající snímek.

♦ Kdysi dávno nám tatínkové říkali, že proti světlu se nefotí. Vy si ale s protisvětlem zkuste pohrát. Pokud stojí slunce dostatečně nízko nad obzorem, mohou vznikat zajímavé stíny a siluety a vy máte hned o další pěknou fotku víc.

♦ Když prší, sněží, nebo padá mlha, nefotí se zrovna nejlépe a s blesky se můžete hodně nazlobit. S těmi fotografickými i těmi přírodními. Ani běžcům se v takovém počasí možná nepracuje úplně nejlépe. Zkuste ale i v tomto případě vytáhnout foťák. Možná budete mít štěstí a podaří se vám zachytit napětí ve tvářích běžců i napjatou strohost místa. Někdy se stává, že technicky „nepovedený" snímek nejlépe zachytí atmosféru.

♦ Experimentujte s otevřením clony. Nízká clonová čísla (větší světelný tok) mohou uklidnit příliš roztěkané pozadí za běžci a naopak jej proměnit v zajímavou a nerušivou dekoraci. Pozorovatel vaší fotografie se tak bude moci soustředit opravdu jen na to důležité.